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۲۴ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسکو به مهر خبر داد:

کمک ۵۵ میلیون ریالی دانش آموزان اسکویی برای بازسازی عتبات عالیات

کمک ۵۵ میلیون ریالی دانش آموزان اسکویی برای بازسازی عتبات عالیات

اسکو - مدیرآموزش وپرورش شهرستان اسکو از کمک ۵۵ میلیون ریالی دانش آموزان این شهرستان برای بازسای عتبات عالیات خبر داد.

یحیی نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهدا نذورات و هدایا  و کمک دانش اموزآن شهرستان اسکو برای بازسازی عتبات عالیات اظهارداشات: امسال  دانش آموزان اسکویی دریک حرکت خدا پسندانه  مبلغ ۵۵ میلیون ریال در این زمینه اهدا کرده اند.

نجابت افزود: برنامه همکاری برای افزایش تعامل با ستاد عتبات عالیات طراحی شد تا با نگاه انسانی، اخلاقی و ارادت به ساحت قدسی سالار شهیدان در بازسازی عتبات عالیات همت و آسیب‌های وارد شده به این اماکن مقدس ترمیم شود.

مدیر آموزش و پرورش اسکو ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ کمک به بازسازی عتبات عالیات در سطح جامعه افزود: محبت و ارادت به ائمه اطهار(ع) سبب سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها شده و کمک دانش‌آموزان اسکویی به این منظور مبین ارادت آنان به این ساحت قدسی است.

وی در ادامه به ضرورت برگزاری جلسات شورای معلمان  تاکید کرد و افزود: جلسات شورای معلمان یكی از كارشناسی ترین و اتاق فكری برای آموزش و پرورش در مدارس است و باید جلسات شورای معلمان با هماهنگی و برنامه ریزی بطور منظم تشكیل شود.

نجابت از جلسات شورای آموزگاران به عنوان ركن اصلی و اساسی در مدارس یاد کرد و گفت: این شورا بنیان تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدارس است  و هر میزان با برنامه و دستور كار نسبت به برگزاری این جلسات اقدام شود، به همان اندازه نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسکو در پایان به روز بودن اطلاعات دانش آموزان  را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: باید معلمان دانش آموزان را با مطالعه به مسائل علم امروزی و عرصه تعلیم و تربیت و تقویت به آموزه های دینی هدایت کرده و آنان را با ترویج فرهنگ نماز و نماز خوانی به ویژه اجرای نماز جماعت با حضور كلیه معلمان به صورت عملی به این سمت سوق دهند.

کد مطلب 3024854

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