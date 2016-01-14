کمک ۵۵ میلیون ریالی دانش آموزان اسکویی برای بازسازی عتبات عالیات

یحیی نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهدا نذورات و هدایا و کمک دانش اموزآن شهرستان اسکو برای بازسازی عتبات عالیات اظهارداشات: امسال دانش آموزان اسکویی دریک حرکت خدا پسندانه مبلغ ۵۵ میلیون ریال در این زمینه اهدا کرده اند.

نجابت افزود: برنامه همکاری برای افزایش تعامل با ستاد عتبات عالیات طراحی شد تا با نگاه انسانی، اخلاقی و ارادت به ساحت قدسی سالار شهیدان در بازسازی عتبات عالیات همت و آسیب‌های وارد شده به این اماکن مقدس ترمیم شود.

مدیر آموزش و پرورش اسکو ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ کمک به بازسازی عتبات عالیات در سطح جامعه افزود: محبت و ارادت به ائمه اطهار(ع) سبب سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها شده و کمک دانش‌آموزان اسکویی به این منظور مبین ارادت آنان به این ساحت قدسی است.

وی در ادامه به ضرورت برگزاری جلسات شورای معلمان تاکید کرد و افزود: جلسات شورای معلمان یكی از كارشناسی ترین و اتاق فكری برای آموزش و پرورش در مدارس است و باید جلسات شورای معلمان با هماهنگی و برنامه ریزی بطور منظم تشكیل شود.

نجابت از جلسات شورای آموزگاران به عنوان ركن اصلی و اساسی در مدارس یاد کرد و گفت: این شورا بنیان تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدارس است و هر میزان با برنامه و دستور كار نسبت به برگزاری این جلسات اقدام شود، به همان اندازه نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسکو در پایان به روز بودن اطلاعات دانش آموزان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: باید معلمان دانش آموزان را با مطالعه به مسائل علم امروزی و عرصه تعلیم و تربیت و تقویت به آموزه های دینی هدایت کرده و آنان را با ترویج فرهنگ نماز و نماز خوانی به ویژه اجرای نماز جماعت با حضور كلیه معلمان به صورت عملی به این سمت سوق دهند.