حضور گسترده در انتخابات اقتدار ایران را به رخ می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان ظهر پنجشنبه در حاشیه اولین دوره انتخابات اعضا جمعیت بانوان فرهیخته استان که در سالن شهید آوینی این اداره کل برگزار شد اظهار داشت: مشارکت گسترده و آگاهانه توأم با بصیرت ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی در انتخابات اسفندماه، اوج اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و همه دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی را به یاس و ناامیدی تبدیل خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: مردم با حضور حداکثری خود پای صندوق‌های رأی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که اسفندماه امسال برگزار می‌شود، بار دیگر به ندای رهبری عظیم الشان انقلاب لبیک می‌گویند و با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای این نظام مقدس تجدید بیعت خواهند کرد و پایه‌های فتنه دشمنان قسم‌خورده به ایران اسلامی را متزلزل خواهند کرد.

شکریان ضمن تأکید بر اهمیت به برگزاری انتخابات در سه دهه گذشته و آینده ایران اسلامی تصریح کرد: وجود انتخابات آزاد در این نظام مقدس یادگار ارزشمند امام راحل و موردتوجه رهبری عظیم الشان انقلاب است که همه باید برای پرشورتر شدن این انتخابات و ایجاد حماسه سیاسی دیگر در کشور تمام تلاش خود را به‌کارگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه‌ریزی دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در این انتخابات اشاره کرد و تأکید کرد: حضور در انتخابات به لحاظ شرعی یک واجب کفایی نیست بلکه یک واجب عینی است و شرکت در انتخابات برای همه واجدین شرایط ازنظر شرعی واجب است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر فصل الخطاب بودن فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینهٔ انتخابات تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در ایام انتخابات به دنبال تخریب وجهه انتخابات در کشور هستند و می‌خواهند این حماسه عظیم سیاسی را که ثمره زحمات مردم، مسئولان و هیئت‌های نظارتی و اجرایی است کوچک و مسئله‌دار جلوه دهند و به اصل برگزاری در آن خدشه وارد کنند.

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه در مازندران در پایان با تأکید بر نفوذ و تلاش برخی عناصر خودفروخته و مسئله‌دار در مجلس خبرگان و شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به حول قوه الهی هیئتت های نظارتی و اجرایی و مردم با انتخاب آگاهانه خود جلوی ورود چنین افرادی را خواهند گرفت و انتخاب با بصیرت مردم خطر نفوذ دشمنان را در ورود به پست‌های کلیدی کشور خنثی خواهند کرد.