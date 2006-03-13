"اس.سي. تريپاتي" قائم مقام سابق وزارت نفت هندوستان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزايش شديد تقاضاي انرژي در هندوستان و كمبود عرضه انرژي در اين كشوررا طي سال‌هاي آينده،‌ عامل اصلي نيازشديد اين كشور به خريد گاز ايران دانست.

وي در خصوص مخالفت آمريكا با پروژه انتقال گاز ايران گفت: هر چند جورج بوش در سفر اخير خود به هند از عدم مخالفت آمريكا با پروژه انتقال گاز ايران سخن گفت،‌ اما با توجه به مخالفت مكرر ديگر مقامات آمريكايي و موضع مخالف آنها نسبت به اين پروژه‌، اينگونه به نظر مي‌رسد كه آمريكا كلا با فعاليت‌هايي كه موجب پيشرفت ايران شود (همچون پروژه عظيم فروش گاز به هند و پاكستان) مخالف است.

تريپاتي پروژه انتقال گاز ايران به هند و پاكستان را منحصرا در چارچوب اختيارات سه كشور فوق خواند، اما افزود: قانون آمريكا در زمينه تحريم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گاز ايران موجب شده است كه تاكنون شركت‌هاي بزرگ نفتي و موسسات بين‌المللي مالي نسبت به حضور در اين پروژه مردد باشند.

وي با اين وجود تاكيد كرد كه عليرغم مخالفت‌هاي آمريكا، پروژه خط لوله گاز ايران براي هند، بسيار مهم و غيرقابل چشم‌پوشي است و بايد حتما هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

وي در ادامه در رابطه با پرونده هسته‌اي ايران نيز "سوءظن" و "فقدان اعتماد" كشورهاي اروپايي و آمريكا به ايران را مشكل اصلي اين مساله خواند و گفت: آمريكايي‌ها معمولا اين ايده را در سطح جهان منتشر مي‌كنند كه چون ايران داراي منابع فراوان هيدروكربوري است، بنابراين به اين دليل به دنبال گسترش برنامه هسته‌اي است،‌ كه به سلاح‌هاي هسته‌اي دست يابد.

تريپاتي همچنين در رابطه با روي‌آوري هندوستان به خريد گاز از كشورهاي منطقه خزر نيز تصريح كرد: ذخاير نفت و گاز خزر در سطح قابل اتكايي نيست و نمي‌توان آن را با ذخاير خليج فارس مقايسه كرد، بعلاوه اينكه نمي‌توان در شرايط بحراني بازار نفت چشم اميد به نفت خزر داشت.

وي بي‌ثباتي، مخاطرات امنيتي،‌ و افزايش شديد تقاضا را عوامل موثر افزايش قيمت نفت طي دو سال اخير خواند و با پيش‌بيني اينكه بهاي نفت در كوتاه مدت از هر بشكه 50 دلار و در بلند مدت از 40 دلار پايين‌تر نخواهد آمد، گفت: اوپك براي پررنگ‌تر ساختن نقش خود در بازار جهاني انرژي نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري و تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و چندجانبه است.