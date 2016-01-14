انتخاب شهر جدید سهند به عنوان شهر سالم و جامعه ایمن بهداشت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی پروژه جامعه ایمن وشهر سالم در شهرجدیدسهند با اشاره به موقعیت ممتاز شهر جدید سهند از نظر زمین شناسی و آب و هوایی آن را بهترین الگو و نمونه برای انتخاب شهر سلامت محور در سطح بین المللی عنوان کرد و گفت : آماده بودن زیر ساخت های فرهنگی، بهداشتی و دیگر مولفه های موجود باعث شد این شهر به صورت پایلوت کشوری به عنوان شهر سالم و جامعه ایمن به سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) معرفی شود .

وی گفت: طرح جامعه ایمن و شهر سالم که توسط سازمان بین المللی بهداشت جهانی ارائه شده، پروژه ای جهانی بوده و ایران نخستین کشوری است که جامعه ایمن و مروج سلامت را به صورت توام با هم اجرایی نموده و در حال پیاده سازی آن در شهر های مختلف می باشد .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، ساماندهی، رعایت مقررات بهداشت جهانی در یک شهر سلامت محور و بهسازی معابر و خیابان های شهری را از شاخص های مهم برای اجرای پروژه جهانی جامعه ایمن و شهر سالم در سهند برشمرد.

وی همچنین تاکید کرد: این شهر به لحاظ نو پا بودن، مستعد اجرای پروژه های بهداشتی و درمانی و رعایت اصول شهر سازی بوده و ضروری است با جلب مشارکت های مردمی و تشکیل نهادهای مردم نهاد، نسبت به ترویج و گسترش این طرح کمک کرده و با ارتقاء شاخص های بهداشتی وظیفه خود را برای معرفی بهتر آن در سطح بین المللی به عنوان شهر ایمن و جامعه سالم به نحو مطلوب ایفا کنیم .

پور مهدی به مزایای یک شهر سالم اشاره کرد و گفت : از مزایای پیوستن شهر سهند به پروژه جهانی شهر سالم این است که نه تنها این شهر به عنوان الگو و نمونه ای برای دیگر شهر های کشور از نظر رعایت اصول سالم زیستن خواهد بود بلکه در این نوع جامعه، تمامی خدمات مدیریت شهری از منظر فرهنگی، ترافیکی، اجتماعی و معیشتی مطابق با معیارهای بین المللی و شهرهای توسعه یافته ارائه شده و با پیاده سازی برنامه های پیشگیرانه، آمار حوادث و اتفاقات ناگوار به حداقل کاهش خواهد یافت .

آمادگی کامل شهرداری شهر جدید سهند برای کمک به پیشبرد اهداف طرح

شهردار شهر جدید سهند هم با استقبال از اجرای این پروژه جهانی در شهر سهند از آمادگی کامل این شهرداری برای کمک به پیشبرد اهداف این طرح در سهند خبر داد و افزود : دراین راستاو به منظور ارتقاء شاخص های سلامتی ساکنان سهند، برای نخستین بار در سطح آذربایجان شرقی، ایستگاه دوچرخه سواری رایگان توسط شهرداری سهند به مرحله اجرا در آمده است.

بهرام روشنی افزود: در ایام مختلف سال نیز برگزاری پیاده روی های خانوادگی، مسابقات بادبادک پرانی، ایجاد ایستگاه سلامت رایگان برای شهروندان، ایجاد پارک ها و فضای سبز و نصب وسایل ورزشی در نقاط مختلف شهر برای استفاده اقشار مختلف مردم انجام گرفته که از دیگر برنامه های متنوع سلامت محور این شهرداری است و با استقبال بی نظیر شهروندان روبرو شده است.

وی اضافه کرد: مجموعه شهرداری سهند با کمک و همیاری استانداری آذربایجان شرقی درصدد فراهم آوردن زیر ساخت های لازم برای معرفی بهتر این شهر در سطح بین المللی بوده و طبق وعده سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان این سازمان در سال ۹۵ از این شهر بازدید و با برآورد میزان آمادگی این شهر، رتبه ی این شهر را تعیین و بر اساس آن برنامه های حمایتی خود را اعلام خواهند کرد .

شهردار شهر جدید سهند در پایان گفت: شهر جدید سهند با اجرای این پروژه در چشم انداز بلند مدت و میان مدت به شبکه جهانی جوامع ایمن دنیا ملحق شده و گواهینامه مرکز همکاری های سازمان بین المللی بهداشت جهانی را دریافت خواهد کرد.