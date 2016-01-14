به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدینژاد در آخرین پست صفحه اینستاگرامش نوشته است: با شروع این مذاکرات از روز گذشته، امیدواریم امروز آخرین مباحث باقی مانده هستهای نیز میان ایران و اعضای ۱+۵ پایان یابد و بدین ترتیب آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شویم.
وی خاطرنشان کرده است: بله، درست است این جا وین آخرین ایستگاه مسیر طولانی مذاکرات ما است که با عبور از آن به روز اجرای برجام میرسیم.
مديرکل امور سياسي و امنيت بينالمللي وزارت امور خارجه خطاب به مخاطبانی که اخبار هستهای را دنبال میکنند نوشته است: درود بر شما که با صبر و حمایتتان ما را در پیمودن این مسیر همراهی کردید.
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