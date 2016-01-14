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۲۴ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

بعیدی‌نژاد:

به ایستگاه آخر مذاکرات در وین رسیده‌ایم

به ایستگاه آخر مذاکرات در وین رسیده‌ایم

مذاکره‌کننده ارشد تیم هسته‌ای کشورمان گفت: درست است این جا وین آخرین ایستگاه مسیر طولانی مذاکرات ما است که با عبور از آن به روز اجرای برجام می‌رسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی‌نژاد در آخرین پست صفحه اینستاگرامش نوشته است: با شروع این مذاکرات از روز گذشته، امیدواریم امروز آخرین مباحث باقی مانده هسته‌ای نیز میان ایران و اعضای ۱+۵ پایان یابد و بدین ترتیب آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شویم.

وی خاطرنشان کرده است: بله، درست است این جا وین آخرین ایستگاه مسیر طولانی مذاکرات ما است که با عبور از آن به روز اجرای برجام می‌رسیم.

مديرکل امور سياسي و امنيت بين‌المللي وزارت امور خارجه خطاب به مخاطبانی که اخبار هسته‌ای را دنبال می‌کنند نوشته است: درود بر شما که با صبر و حمایت‌تان ما را در پیمودن این مسیر همراهی کردید.

 

 

 

کد مطلب 3024909

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