مزارع آبی کشور با محدودیت کشت روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی روز پنجشنبه در مراسم سی و یکمین دوره معرفی و تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در هتل پارس مشهد اظهار کرد: هشت میلیون هکتار از عرصه های زراعی به صورت آبی زیر کشت می رود که تنها ۱.۲ میلیون هکتار آن بدون محدودیت کشت است و باقی این زمین ها به میزان ۶.۸ میلیون هکتار به دلیل شوری و یا سنگریزه و عمق کم خاک با محدودیت کشت مواجه است.

خراسان رضوی پیشتاز در کشاورزی نمونه

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه خراسان رضوی در حوزه تولیدات در کشور نمونه و پیشتازاست بیان کرد: این استان برای پنج سال مقام اول کشور را در بخش کشاورزان نمونه کسب کرده و این نشان از قابلیت و ظرفیت های بالای این استان دارد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی صبغه زیادی در نوغان‌داری دارد بیان کرد: در برنامه سال کشاورزی حفاظتی و کشت نشایی مورد توجه قرار دارد و حتی این دو موضوع در رشته‌های تحصیلی کشاورزی مدرسه‌ای و دانشگاهی اضافه می‌شود.

خاک هایمان فقیر شده است

وی همچنین رویکرد وزارت جهاد کشاورزی را کشت محصولات راهبردی مانند گندم و کلزا عنوان کرد و گفت: سالانه ۴۰ میلیارد ریال صرف واردات روغن می کند که می توان با تولید دانه های روغنی از صرف این هزینه جلوگیری کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بحث گندم و کلزا چهار هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشتیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه به بحث آب و خاک کمتر توجه شده و در برنامه‌های سال ۹۵ وزارت جهاد کشاورزی این موضوع به صورت ویژه لحاظ شده است.

وی به وضعیت خاک در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در این استان خاک از روی، آهن و ارگانیک کربن بشدت تخلیه شده و تنها راه برای توسعه و بهبود کشاورزی در این خطه، کشاورزی حفاظتی است.

وی همچنین از تدوین طرح نظام ملی ترویج در وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف مربوط در این بخش خبر داد و گفت: بسته‌های اقتصاد مقاومتی در معرفی نمونه‌های ملی و گیاهان استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.