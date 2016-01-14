به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر پنجشنبه برگزار شد، تیم های شهرداری اردبیل و مس کرمان پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک دست یافتند.

دو تیم که پس از تعطیلات سه هفته ای نیم فصل و گذراندن اردوی های آمادگی و تمرینی رودر روی هم قرار گرفته بودند، بازی خوبی به نمایش گذاشتند اما در نهایت کار به تساوی کشید.

تیم شهرداری اردبیل که در این دیدار از یاران تازه به خدمت گرفته بهره می برد شروع طوفانی داشت و توانست پس از چند حمله خوب در دقیقه هفتم و توسط یکی از بازیکنان جدید خود به گل برسد. رضا معقولی زننده گل برتری تیم شهرداری بود.

در ادامه همین روند ادامه داشت و با اینکه تیم مس کرمان توانست حملاتی را به روی دروازه تیم اردبیلی تدارک ببیند اما این تیم شهرداری بود که عملکرد بهتری نسبت به حریف داشت و بازی تیم مقابل را کنترل و خنثی کند.

نیمه اول با همین یک گل به نفع تیم شهرداری اردبیل به پایان رسید تا محمد احمدزاده سرمربی با تجربه تیم شهرداری اردبیل که بارها در مقابل تیم های تحت رهبری وینگو بگوویچ در لیگ برتر هدایت تیم خود را به عهده داشته با پیروزی به رختکن برود.

اما در نیمه دوم این تیم مس بود که بازی را هجومی آغاز کرد اما یاران این تیم فرصت های به دست آمده در مقابل دروازه تیم شهرداری را به هدر دادند، ضمن اینکه عملکرد دفاعی خود و نیز دروازه بان تیم شهرداری برخی از فرصت را به‌خوبی مهار کرد.

اما هنوز ۱۰ دقیقه از بازی در نیمه دوم نگذشته بود که تیم مس کرمان در یکی از حملات خود به گل رسید. امرایی زننده گل تساوی تیم مس بود.

با این گل همه چیز از نو آغاز شد، از یک سو تیم شهرداری اردبیل با انگیزه که برای صعود به رده های بالا به خوبی به اهمیت بردهای نیم فصل دوم آگاه است، حملاتی را به روی دروازه تیم مس آغاز کرد و از سوی دیگر مس کرمان با انگیزه بالا و برای برد و رسیدن به صدر جدول میل هجومی خود را نشان می داد.

با این شرایط ۳۵ دقیقه باقی مانده از این بازی برای دو تیم ثمری نداشت و تیم شهرداری و مس کرمان به تقسیم امتیازات رضایت دادند تا تیم اردبیلی در اولین بازی نیم فصل دوم و در برابر تیم قدرتمند کرمانی به تساوی دست یابد.

با این نتیجه تیم شهرداری اردبیل ۲۱ امتیازی شد اما به دلیل نتایج دیگر بازیها از رده شانزدهم تکان نخورد، با این وجود این تیم چشم به بازی های آینده دارد تا با کسب نتایج دلخواه به رده های بالای جدول صعود کند.

تیم مس کرمان نیز همچنان با ۳۷ امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند اما به دلیل برد خونه به خونه در مقابل ایرانجوان بوشهر و کاهش امتیازات دو تیم به یک امتیاز خطر سقوط به رده چهارم را در بیخ گوش خود می بیند.

تیم شهرداری اردبیل در هفته بیست و دوم این رقابت ها ۳۰ دی ماه در اصفهان به مصاف تیم گیتی پسند خواهد رفت.