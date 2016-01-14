تمام اقدامات شیبانی در جهت خدمت به مردم بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی در مراسم نکوداشت دکتر عباس شیبانی، گفت: امروز به شدت به فضائل اخلاقی دکتر شیبانی در جامعه پزشکی کشور نیازمندیم.

وی با اشاره به ساده زیستی، مردم داری، توجه به محرومین، فقرا و پاکدستی که از خصوصیات بارز دکتر شیبانی است، افزود: در کنار تواضع و صداقت ایشان باعث شده شخصیت وی به شخصیتی برجسته و مثال زدنی مبدل شود. ایشان با وظیفه شناسی که در تمام دوران مسئولیت خود داشته‌اند توانستند موفقیت‌های بسیاری را کسب کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: شیبانی مردی است که قبل و بعد از انقلاب برای استقلال و آزادی کشور تلاش کرد و تمام اقدامات وی تنها در جهت خدمت به مردم بوده و در کنار دلسوزی و دغدغه حل مشکلات مردم مسئولیت پذیری وی باعث پیشرفت او شده است.

در ادامه این مراسم احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به خاطراتی از دوران حضور عباس شیبانی در شورای اسلامی شهر تهران، گفت: یکی از اخلاق برجسته ایشان این است که به رغم شرایط استثنایی که در همراهی نهضت‌های مردمی داشتند جایی مشاهده نمی‌شود که در مورد مبارزات و دوران همراهی ایشان با مردم نکته‌ای بیان شود.

وی به شخصیت مستقل شیبانی اشاره کرد و افزود: در سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای در مورد معافیت ناشران در دست بررسی داشتیم. گاهی نمایندگان شورا در مسائلی که کمتر تخصص دارند به سایر نمایندگان که مورد اعتماد آنها هستند نگاه می‌کنند و براساس رای آنها به مصوبات رای می‌دهند.

مسجدجامعی ادامه داد: در مورد مصوبه معافیت ناشران همه افراد مورد اعتماد دکتر شیبانی رای مخالف داشتند اما ایشان با حفظ استقلال خود و با روشن شدن ذهنشان در مورد این موضوع رای طلایی را به این مصوبه دادند که اتفاقا از مصوبات بسیار خوب و اثرگذار شورای شهر تهران محسوب می‌شود.

وی گفت: این حس استقلال و نکته سنجی یکی دیگر از خصائل دکتر شیبانی است که شاید کمتر در مورد آن صحبت شده باشد اما بی‌تردید در موارد بسیاری باعث شده ایشان همچون گذشته در شورای اسلامی شهر تهران نیز در تصمیمات مهمی که به نفع مردم تهران است دخیل باشند.