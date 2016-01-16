تئاترهایی از تبریز و تهران روی صحنه/«متاستاز» عواطف را برانگیخت

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب در نخستین روز این جشنواره که با اجرای ۹ نمایش از ۹ گروه نمایشی شهرهای تهران، شهریار، تبریز، شیراز، قیروکارزین و زاهدان همراه بود، نمایش های «کروکودیل» به کارگردانی رامین ریاضی و «روبینسون کروزو» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی از شهر تبریز و «متاستاز» به کارگردانی علی اصغر دشتی از تهران به صحنه رفت.

«روبینسون کروزو»؛ روایتگر دو خلبان، دو سرباز و دو دشمن

در جریان این رویداد هنری، تئاتر «روبینسون کروزو» از ساعت ۱۶ با دو نوبت نمایش در تماشاخانه استاد هودی به صحنه رفت.

این نمایش کمدی که پیش از این اجراهای موفقی در تهران، مشهد و اهواز داشته است، پیشتر اجراهای عمومی خود را با بازی عامر عظیمی و مجتبی علیپور از ۲۴ تیرماه در رشت شروع کرد.

داستان این نمایش روایتگر داستان زندگی دو خلبان، دو سرباز و دو دشمن است که جنگی بیرحم آنها را رو در روی هم قرار داده است و اکنون هر دو، پس از سقوط هواپیماهایشان از روی اجبار به جزیره کوچکی پناه آورده اند و حال و روزشان بی شباهت به «روبینسون کروزو» نیست. اما به هیچوجه نمی خواهند مثل جد مشهورشان، ۲۸ سال از وطن شان دور بمانند.

نمایشنامه نامبرده بر موتیفهای رمان «روبینسون کروزو» تکیه دارد؛ جزیره، بیگانه بودن و عدم امکان استفاده از زبان برای درک متقابل. بر اساس همین موضوعها نمایش جدیدی حول محور جنگ، صلح و شیوه های ارتباطی انسانها با یکدیگر به نگارش درآمد.

«روبینسون و کروزو» نوشته نینا دینترونا و جیاکومو راویچیو با تصاویر قوی و جادویی زندگی دو دشمن را نشان می دهد که پس از مدتی مجبورند بیاموزند که سفر به درون تنها از طریق آن دیگری میسر است. نقاط مشترک را کشف می کنند، با هم بازی می کنند و خاطراتشان، در ارتباط با همسران و خانواده شان، که بی شباهت به هم نیست را با هم تقسیم می کنند و بدین ترتیب آرام آرام دوستی عمیقی بینشان شکل می گیرد.

عوامل این نمایش که کاری از گروه آینا است به جز بخش تبلبغات و روابط عمومی همگی از هنرمندان شهر تبریزهستند.

«متاستاز»؛ یادآوری آنچه که مورد غفلت قرار گرفته

در ادامه نخستین روز پنجمین جشنواره تئاتر فجر شیراز که تا ۲۸ دیماه جاری برپاست، تئاتر «متاستاز» بر اساس متنی از علی اصغر دشتی و به کارگردانی خودش در نوبت های ۱۷ و ۲۰/۳۰ به صحنه رفت.

متاستاز نتیجه ورک شاپی است که بر پایه بدن و با رویکرد عواطف معاصر کار خود را شروع کرد و در طول تمرینات به تدریج موضوعی که دغدغه مشترک دو نفر از اعضای گروه بود، سمت و سوی آن را مشخص کرد.

موضوع پروژه متاستاز گرچه حول بیماری سرطان می گردد اما سه اصل مهم «بیماری و راه های پیشگیری»، «بیمار مبتلا»و «خیریه» داستان آن نیست؛ بلکه یادآوری اصلی است که مورد غفلت قرار گرفته است.اسنکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر همپای بیماران مبتلا به سرطان که زندگی خود را وقف عزیزشان کرده اند در کشور وجود دارد.

با پیش رفتن و پرورش ایده اجرا، به دلیل قابل تعمیم بودن موضوع در ایران این روزها، پروژه به سمت شکل گیری کمپینی پیش رفت که به مرور اجرای تئاتر را بخشی از خود کرد.

متاستاز به انتقال سلول های سرطانی به بافت های دیگر بدن اطلاق می شود که در مراحل خیلی پیشرفته سرطان ایجاد می شود. گاهی سلول های سرطانی از بافت اولیه ای که در آن ایجاد شده اند جدا شده و از راه جریان خون با سیستم لنفاوی خود را به دیگر اعضای بدن می رسانند و در محل جدیدی لانه گزینی و تکثیر کرده و کانون سرطانی جدیدی را می سازند. حالا متاستاژ می خواهد بگوید در مقابله با سرطان نیز باید همه ما همین راه را در پیش بگیریم و با هم افزایی حمایت ها مانند سلول های سرطانی عمل کنیم.

«کروکودیل»؛ زندگی عادی زن و شوهری متلاطم

در طلیعه پنجمین دوره تئاترهای منتخب سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در شیراز، هنرمندان گروه نمایش «پیاده» در تماشاخانه استاد سپاسدار به اجرای تئاتر «کروکودیل» در نوبتهای ساعت ۱۸ و ۲۰ پرداختند.

نمایش نامبرده، داستان زندگی عادی زن و شوهری است که با اتفاقی به ظاهر ساده اما در واقع عمیق به تلاطم می افتد و دستخوش تغییر می شود.

نمایش کروکودیل، نوشته محمد مساوات، یک درام اجتماعی است که در آن شاهد تلفیقی از اتفاقات مختلف هستیم و می توان گفت که فلسفه، روابط اجتماعی و ... همگی به گونه ای در روند داستان دخالت و نقش دارند.

روند ماجرا به گونه ای است که ذهن مخاطب را به چالش کشیده و وادار به تفکر در مورد زندگی و ماهیت آن می کند.

در اجرای نمایش کروکودیل، نسرین مرادی و مرتضی میرزازاده به عنوان بازیگر، وحیده نویدی به عنوان دستیار کارگردان، سجاد راثی به عنوان مشاور کارگردان، حسین عبداللهی به عنوان طراح صحنه، فاطمه عسگرخانی به عنوان منشی صحنه، مهدی فتحی، جعفر صدیقی و بهزاد اکرمی به عنوان مدیران صحنه، مهدی نادری به عنوان آهنگساز، وحید محمدی به عنوان مدیر نور و همچنین بهمن و بهرام ارک به عنوان کارگردانان بخش فیلم، مهدی جعفرزاده به عنوان تصویربردار، رحیم عباسزاده، ائل آی رمضانی و هامون عبداللهی به عنوان بازیگران بخش فیلم، در اجرای نمایش کروکودیل رامین ریاضی را یاری می کنند.

در ادامه به صحنه رفتن آثار منتخب سی و چهارمین جشنواره بین المللی فجر در شیراز که تا ۲۸ دی ماه جاری برگزار می شود، شنبه ۲۶ دی نمایش های «روز دربی شب که شد» کاری از گروه «تجربه» شهریار استان تهران از ساعت ۱۸ در تماشاخانه استاد سپاسدار به کارگردانی مرتضی تقی زاده، «دونه کفترهام نذریه» کاری از گروه «لحظه» تهران در ساعت های ۱۶ و ۱۸ در تماشاخانه استاد هودی به کارگردانی کاوه مهدوی و «مضحکه لیر نورورزی» کاری از گروه «مهرگان» در ساعت های ۱۸ و ۲۰ در تالار حافظ به کارگردانی حسین یزدیان به اجرا در می آید.