سازمان مديريت دستگاهها را موظف به اجراي قانون 3 درصد استخدام معلولان كند

عبدالرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد عدم اجراي قانون استخدام 3 درصد استخدام معلولان افزود: قانون استخدام معلولان در قالب طرح جامع حمايت از حقوق معلولان عنوان شده اما تاكنون اين قانون به دليل عدم نظارت كافي و همچنين عدم اعتقاد مسئولان به اين امر ، مورد اجرا قرار نگرفته است.

وي خاطر نشان كرد: بر اساس آمارهاي موجود بهزيستي ، در سال جاري تنها 50 معلول جذب دستگاههاي دولتي شده اند كه در مقايسه با تعداد زياد معلولان جوياي كار ، بسيار ناچيز است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي سهميه استخدام در برخي از مشاغل را بايد افزايش دهد تا در اين صورت معلولان نيز سهمي در جذب مشاغل داشته باشند.

ثروتي گفت: البته سازمان بهزيستي نيز مي تواند با پيگيري و برنامه ريزي هاي بيشتر ، دستگاهها را موظف به اجراي قانون 3 درصد استخدام معلولان كند.

وي از افزايش 24 درصدي اعتبار سال 85 بهزيستي خبر داد و افزود: طبق گزارشات رسيده ، بهزيستي براي اجراي كامل برنامه ها و طرحهاي خود نياز به اختصاص 10 برابر بودجه فعلي خود دارد. در صورتي كه با توجه به مشكلات بودجه اي موجود ، تنها بودجه بهزيستي نسبت به سال قبل 24 درصد افزايش يافت.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد اعتبار قانون جامع حمايت از معلولان تصريح كرد: اعتبار خاص اجراي مصوبات قانون جامع حمايت از معلولان در نظر گرفته نشده و بهزيستي و سازمانهاي ذي ربط بايد خود از بودجه اختصاص داده شده به آنها ، براي آن اعتبار در نظر بگيرند.