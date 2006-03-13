سياست هاي يك بام و دو هوا را در قبال ايران كنار بگذاريد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وليد المعلم وزيرامورخارجه سوريه كه شب گذشته وارد مسكوشد، آمريكا و رژيم صهيونيستي را مورد انتقاد شديد قرار داد.

قراراست معلم دراين سفر درمورد گزارش سازمان ملل متحد درمورد ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان به مذاكره بپردازد.

وي در پاسخ به سئوالي در مورد موضع گيري سوريه از گزارش سازمان ملل متحد بيان كرد سياستي كه آمريكا و همچنين اسرائيل اشغالگر درپيش گرفته اند ، اوضاع را بيش ازپيش دشوارتر مي كند.

اين درحالي است كه قراراست امروز "تري رود لارسن" نماينده ويژه كوفي عنان به خاورميانه نيز وارد روسيه شود و با مقامات اين كشور ديدار كند.

وزيرامورخارجه سوريه درادامه اظهاراتش با اشاره به موضوع هسته اي ايران، گفت ما خواستاراين هستيم كه تهديدات عليه ايران و همچنين سياست هاي يك بام و دوهوا در مورد برنامه هسته اي ايران كنار گذارده شود.

وي با اعلام اين مطلب كه سوريه تماس هايي را با كميته تحقيق ترور حريري برقرار كرده، ابراز اميدواري كرد گزارش كميته تحقيق واقعي باشد.

كميته تحقيق ترور حريري در دو بار گزارش خود به سازمان ملل متحد، دستگاه اطلاعات و امنيت سوريه را مسئول ترور حريري دانست.