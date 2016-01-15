وقتی جیره خواران سعودی در پاکستان احساساتی می شوند

خبرگزاری مهر،گروه بین الملل: پس از سفر « عادل الجبیر» وزیر امور خارجه و « محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان سعودی به پاکستان و دیدار و گفتگوی این دو مقام سعودی با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان و اعلام حمایت اسلام آباد از ائتلاف ضد تروریسم سعودی برخی بر این باورند که پاکستان تنها لفظاً از ائتلاف ضد تروریسم سعودی دفاع کرد و در عمل حاضر نشد برای مشارکت در این ائتلاف نیروی نظامی به ریاض بفرستد و به نوعی پاکستان دست رد به سینه شاهزادگان سعودی گذاشت.

«راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان تا حدودی با مقامان و سران عربستان سعودی ارتباط تنگانتگی دارد اما « نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در راستای گسترش روابط با کشورهای همسایه پاکستان حاضر نیست وارد بازی سیاسی عربستان سعودی شود و موقعیت این کشور را بیشتر از این به خطر بندازد. در این بین افراطیون و واهابی های حامی عربستان هرزگاهی با به راه انداختن سمیناری از دولت سعودی حمایت می کنند و اصلیت و هویت خود را نشان می دهند.

در کنفرانسی که در اسلام آباد تحت عنوان «نهضت دفاع از حرمین شریفین» برگزار شد جیره خواران و سر سپردگان حکومت آل سعود در پاکستان از جمله «مولانا عبدالغفور حیدری» معاون رئیس مجلس سنای پاکستان، «حافظ عبدالکریم» رئیس کمیته امور دینی و مذهبی در پارلمان ملی، مولانا فضل الرحمن خلیل، مولانامحمداحمدلدیانوی، علامه نوید مسعود هاشمی، عبدالنبی بنگش، قاری زوار بهادر شرکت داشتند.

عبدالغفور حیدری که ریاست این جلسه فرمایشی را به عهده داشت گفت: استکبار جهانی با اختلاف بین مسلمانان در حال اختلاف انداختن بین مسلمانان است. هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی کشوری دیگر از جمله اعدام شهروندان آن کشور مداخله کند، اگر این روش ادامه یابد نتایج خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: تمام مردم پاکستان در دفاع از حرمین شریفین با عربستان ایستاده است. مولانا فضل الرحمان خلیل گفت: ائتلاف ۳۴ کشور اسلامی بر علیه ایران نیست بلکه بر علیه تروریسم است چون یک کشور اسلامی نمی تواند به تنهایی با تروریسم مبارزه کند. ما از این ائتلاف حمایت می کنیم و مخالفان این ائتلاف مخالفان دین اسلام هستند.

وی در ادامه افزود: اگر ما با عربستان سعودی به فرض مثال هم اختلافی داشته باشیم این کشور قبله آمال ماست. عربستان سعودی در هر شرایطی به ما کمک کرده است. دفاع و حمایت از ائتلاف سعودی وظیفه شرعی و اسلامی و حق دیپلماتیک ماست.

مولانامحمداحمدلدیانوی گفت: دفاع از حرمین شریفین وظیفه تمام مسلمانان است و همه مسلمانان در رابطه با این مسئله با هم اتفاق نظر دارند. ما شریک توطئه هیچ دشمنی نخواهیم شد.

وی در ادامه اینگونه از اربابان سعودی خود دفاع کرد: عربستان سعودی و پاکستان مثل دانه های تسبیح در یک نخ چنان به هم رشته شده اند که هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند آنها را از هم جدا کند.

«عبد النبی بنگش» یکی از رهبران حزب ملی گفت: هیچ مسلمانی تحمل نخواهد داشت که هر کسی به حرمین شریفین نگاه ناپاکی داشته باشد و مثال زنده آن حملات تروریستی فرانسه است.

دکتر حافظ عبدالکریم گفت: ما برای جبهه گیری در مقابلی کسی اینجا جمع نشده ایم. هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی عربستان سعودی مداخله کند. من سوگند یاد می کنم که هر دستی به سوی حرمین شریفین پیش رود ما آن دست را می شکنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ما خواهان درگیری و جنگ نیستیم بلکه خواستار گفتگو هستیم. پاکستان بزرگترین کشور قدرتمند در میان کشورهای اسلامی است و به همین خاطر پاکستان از عربستان سعودی دفاع می کند.

قاری زوار بهادر نیز گفت: ما چشمان کسی را در می آوریم که نگاه ناپاکی به حرمین شریفین داشته باشد. ما اجازه نمی دهیم در پاکستان اختلافات و درگیری بین شیعه و سنی شروع شود.

لازم به ذکر است که این بیانات و اظهارات در حالیست که هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اعدام «شیخ نمر» روحانی مبارز عربستان سعودی به خیابانها آمدند و اعدام این مبارز روحانی شیعی را محکوم کردند. عربستان سعودی نام پاکستان را به عنوان یکی از ۳۴ کشور حامی ائتلاف به اصطلاح مبارزه با تروریسم در لیست خود قرار داده است اما مقامات سیاسی پاکستان در ابتدا از وجود چنین ائتلافی اظهار بی اطلاعی کردند و اعلام کردند پاکستان بعد از مشاوره با تمام احزاب و گروههای سیاسی درباره عضویت در این ائتلاف تصمیم گیری می کند.

از سوی دیگر سرتاج عزیز گفته است: پاکستان با توجه به تشکیل اتئلاف سعودی ضد تروریسم، نیروی زمینی به هیچ کشوری نمی فرستد و فرستان نیروی نظامی به کشورهای دیگر برای جنگ در تضاد با سیاستهای اسلام آباد است. ما برای برقراری امنیت در سایر کشورها نیروی نظامی اختصاص نمی دهیم.

وی در دامه با اشاره به تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان افزوده است: در سفر اخیر «عادل الجبیر» وزیر خارجه و «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان سعودی هر دو از پاکستان درخواست نیروی نظامی نکرده اند و پاکستان نیز به هیچ کشوری نیروی زمینی نمی فرستد.

وی درباره تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان تصریح کرده است: اسلام آباد در راستای حل مسالمت آمیز تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان پیش می رود. پاکستان خواهان امنیت پایدار در منطقه خاورمیانه است و در اجلاس ۱۶ ژانویه وزرای خارجه «سازمان همکاری اسلامی» اسلام آباد موضع خود را درباره تنش ایران و عربستان بطور واضح و روشن اعلام خواهد کرد.

در بیانیه تازه «قاضی خلیل الله» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آمده است: ایران یکی از همسایگان ماست و پاکستان خواهان افزایش روابط خود با این کشور است.

با این اوصاف پاکستان در صدد برقراری ارتباط خود با ایران است و با توجه به شرایط و اوضاع نگران کننده منطقه و جنوب آسیا اسلام آباد بدنبال دردسر تازه ای نیست. اما باید به این نکته اساسی توجه داشت که عوامل وهابی در پاکستان وجود دارند که خود را جیره خوار حکومت سعودی می دانند و حمایت از آل سعود را وظیفه شرعی و اسلامی خود می دانند و نباید از این گروه غافل بود.