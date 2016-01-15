به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در جریان این سفر با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و تنی چند از مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

منابع رسانه ای اعلام کردند که سفر امیر قطر به پایتخت روسیه یک روزه خواهد بود.

سفر امیر قطر به مسکو در حالی انجام می شود که حدود یک ماه پیش نیز «خالد العطیه» وزیر خارجه این کشور ضمن سفر به روسیه با مقامات این کشور درباره بحران سوریه و دیگر تحولات منطقه گفتگو کرده بود.

گفتنی است، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اخیر اعلام کرده است: اختلاف اساسی میان مسکو و دوحه بر سَر مشروعیت بشار اسد است، با این حال دو طرف به توان یکدیگر برای همکاری در جهت حل بحران سوریه اعتقاد دارند.