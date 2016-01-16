خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طرح انتقال آب کاکا رضا یکی از طرح‌های بزرگ انتقال آب حوزه به حوزه در کشور محسوب می‌شود که با اجرای کامل آن سالانه ۱۳۵ میلیون مترمکعب از آب رودخانه کاکا رضا به حوزه خرم‌آباد منتقل خواهد شد.

با احداث سد مخزنی و بندهای انحرافی در بستر و مسیر رودخانه کاکا رضا خرم‌آباد علاوه بر تأمین ۵۶ میلیون مترمکعب آب مصرفی خانگی و صنعتی شهرستان خرم‌آباد، بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی دیم این شهرستان به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

طرح رؤیایی انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد

با اجرای این سد و شبکه آبیاری مناطق پایین‌دست، حدود هشت هزار هکتار اراضی دیم دشت‌های بادیه، ده پیر، قلعه جغد و کمالوند خرم‌آباد به کشت آبی تبدیل خواهد شد. همچنین طرح سیستم انتقال آب کاکا رضا علاوه بر دستاوردهای بزرگ در حوزه کشاورزی و آب می‌تواند به یک جاذبه مهم گردشگری در منطقه تبدیل شود.

این طرح در چهار مرحله اجرایی شده است که در مرحله نخست عملیات اجرایی بند انحرافی و حوضچه رسوب و سامانه انتقال آب آن از سال ۸۳ آغازشده است. این مرحله از طرح شامل بند انحرافی و تونل انتقال آب به طول سه هزار و ۱۱۱ متر و قطر تمام‌شده ۳.۷ متر با ظرفیت حداکثر ۱۵ مترمکعب در ثانیه است.

مرحله دوم این طرح نیز مربوط به سامانه انتقال و احداث کانال آب‌رسان به طول شش هزار و ۵۸۷ متر و عرض کف ۲.۲ متر است که با مقطع ذوزنقه‌ای همراه با ابنیه آن اجرا می‌شود. همچنین مرحله سوم این طرح نیز که مربوط به عملیات اجرایی دو سد سراب تلخ و مخمل کوه در حوضه خرم‌آباد است در دستور کار قرارگرفته است. پس از انتقال آب به خرم‌آباد کار ایجاد شبکه‌های توزیع مرحله بعدی این طرح محسوب می‌شود.

در این راستا به‌منظور تسریع در رساندن آب کاکا رضا به خرم‌آباد پروژه خط انتقال آب به طول ۲۳ کیلومتر به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب شهری و پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در دستور کار قرار گرفت تا بتواند راه‌حلی زودبازده برای تأمین آب شرب شهر خرم‌آباد باشد.

خرم‌آباد در هراس بی‌آبی

تسریع در اجرای این پروژه ازآنجا حائز اهمیت است که طی سال‌های اخیر با شدت گرفتن خشک‌سالی‌ها در استان لرستان و کاهش میزان آبدهی چشمه‌های سطح شهر خرم‌آباد متولیان امر برای تأمین آب جمعیت نزدیک به نیم میلیون نفری خرم‌آباد در فصل تابستان با مشکلاتی مواجه شدند.

در حال حاضر بخش عمده‌ای از آب شرب موردنیاز شهر خرم‌آباد از چشمه‌های این شهر و همچنین برخی چاه‌های آب حفرشده تأمین می‌شود که استمرار خشک‌سالی‌ها می‌تواند مرکز لرستان را با کابوس کم‌آبی مواجه کند.

این در حالی است که باوجود مواجه بودن مردم مرکز استان لرستان باکم آبی اجرای پروژه انتقال آب کاکا رضا به خرم‌آباد این پروژه طی یازده سال گذشته بر روی مدار وعدها قرار داشته است.

طرح انتقال آب به شهر خرم‌آباد بر روی مدار وعده‌های مسئولان

آخرین بار این مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان بود که در نشست خبری خود با رسانه‌ها قاطعانه گفت: پروژه انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد در هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

این در حالی است که حمیدرضا کرم وند چس از گذشت چندماه و انقضای وعده افتتاح در هفته دولت این بار وعده افتتاح این پروژه را در خردادماه سال آینده می‌دهد.

وی در جریان بازدید استاندار لرستان از روند اجرای پروژه انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد در جمع خبرنگاران بابیان اینکه این پروژه یکی از پروژه‌های عمرانی بزرگ استان لرستان است اظهار داشت: طرح انتقال آب کاکارضا به خرم‌آباد یک پروژه انتقال آب بین‌حوزه‌ای بوده و یک طرح ویژه و خاص است که می‌تواند آب شرب شهر خرم‌آباد را طولانی‌مدت تأمین کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان بابیان اینکه قطعه اول این پروژه توسط شرکت آب منطقه‌ای لرستان انجام‌شده است گفت: قطعات تکمیلی آن را شرکت آب و فاضلاب لرستان در حال اجرا دارد.

تابستان سال آینده وعده جدید مسئولان

کروم وند تصریح کرد: کار تست و شستشوی قطعه اول و تونل اول این پروژه انجام شده و خوشبختانه هیچ مشکلی در تست وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه قطعات بعدی این پروژه نیز در حال تکمیل است عنوان کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این پروژه بخشی از آب شرب شهر خرم‌آباد را در فاز اول و در فصل گرما تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: برنامه‌ریزی ما این است که در تابستان سال آینده این بخش از پروژه به بهره‌برداری برسد و دبی آب آن به تصفیه‌خانه منتقل خواهد شد.

کرم وند بابیان اینکه اجرای این پروژه ۲۳ کیلومتر خط انتقال و تونل دارد افزود: تاکنون ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

وی بابیان اینکه پیش‌بینی ما این است که برای فاز اول و پرداخت دیون این پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز باشد گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار این پروژه انرژی و وقت خوبی گذاشته‌اند و حتی از اعتبارات خودشان در این پروژه هزینه کرده‌اند.

سدهای رؤیایی به نام «مخمل کوه» و «سراب تلخ» برای خرم‌آباد

شیرعلی یاراحمدی مشاور طرح انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد نیز در این رابطه به خبرنگاران گفت: اهداف مشخصی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه از حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب دربند کاکا رضا قرار بوده که ۱۲۰ میلیون مترمکعب را به حوزه شهرستان خرم‌آباد انتقال دهیم گفت: ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای مصارف درازمدت شرب و صنعت شهر خرم‌آباد تا افق ۱۴۲۰ و مابقی آن را نیز برای مصارف کشاورزی در نظر گرفته می‌شود.

مشاور طرح انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد مؤلفه‌های اصلی این طرح را یک‌بند انحرافی به طول ۵۰ متر و ارتفاع پنج‌متر، حوضچه صاف کننده، کانال ۴۰۰ متری، تونل سه هزار و ۱۱۱ متری و خروجی تونل عنوان کرد و گفت: سامانه انتقال‌دهنده آب با ظرفیت ۱۵ مترمکعب بر ثانیه به سد سراب تلخ و سپس به سد مخمل کوه از دیگر بخش‌های این پروژه محسوب می‌شوند.

یاراحمدی بابیان اینکه بند انحرافی و تونل انتقال آن به اتمام رسیده است ادامه داد: بعدازاین سامانه انتقال آب به سد سراب تلخ و سپس به شهر خرم‌آباد بوده که ۹۵ درصد آن انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه از پروژه انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد دو سد مخمل کوه و سراب تلخ باقی‌مانده است عنوان کرد: این سدها نیز در سال‌های آینده اجرایی خواهند شد.

مشاور طرح انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد با اشاره به اینکه اجرای این پروژه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد گفت: درمجموع این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اجرایی شدن دو مؤلفه باقی‌مانده از این طرح دسترسی به اهداف اولیه مدنظر در این زمینه را ممکن می‌سازد.

تعبیر «ابر پروژه» برای طرح آب‌رسانی!

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در رابطه با روند اجرای پروژه انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد بابیان اینکه این پروژه برای تأمین آب شرب شهر خرم‌آباد تا افق ۱۴۲۰ طراحی‌شده است اظهار داشت: این پروژه در قالب یک پروژه بزرگ تحت عنوان انتقال آب از رودخانه کاکا رضا برای شهر خرم‌آباد با رویکرد آب شرب، کشاورزی و صنعت و گردشگری طراحی‌شده است.

وی با اشاره به بخش آب شرب این پروژه ادامه داد: قسمتی از این ابر پروژه آب‌رسانی به تعبیر مشاور در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

استاندار لرستان بابیان اینکه قسمت تأمین آب شرب از پروژه آب‌رسانی کاکارضا به شهر خرم‌آباد قرار بوده که در پایان سال ۹۴ به بهره‌برداری برسد گفت: با توجه به وضعیت اعتباری و بودجه‌ای که دارد ممکن است مانتوانیم تا پایان امسال شاهد بهره‌برداری آن باشیم.

بازوند تصریح کرد: بااین‌وجود به‌طورقطع این پروژه در نیمه اول سال ۹۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

۳۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است

وی از پروژه انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم‌آباد به‌عنوان یکی از خواسته‌های دیرینه مردم نام برد گفت: این قسمت از پروژه نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته که توسط شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری صورت گرفته است.

استاندار لرستان ادامه داد: خط انتقال آب کاکارضا به خرم‌آباد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد که به اتمام برسد و درمجموع سرمایه‌گذاری آن نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود و قسمتی از کل سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی بوده که برای اجرای همه این پروژه در نظر گرفته‌شده است.

بازوند با اشاره به اجرای این طرح با رویکرد شرب، صنعت و کشاورزی عنوان کرد: همچنین بحث گردشگری نیز از سوی مشاور در کنار این طرح در نظر گرفته‌شده که می‌توان آن را به‌عنوان قطب گردشگری معرفی کرد.

استمرار خشک‌سالی‌ها و هراس مردم از بی‌آبی

بنابراین گزارش هم‌اکنون آب شرب شهر خرم‌آباد از محل چهار چشمه این شهر که منبعی پایدار به شمار نمی‌رود تأمین می‌شود، موضوعی که در سالهای خشکسالی مشکلات زیادی برای مردم در پی داشته است.

با این تفاسیر با استمرار خشک‌سالی‌ها و تبعات ناشی از آن در کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و چاره‌اندیشی نکردن در این زمینه شاهد مشکلات حادتری در آینده در بخش تأمین آب شهر حدود نیم میلیون نفری خرم‌آباد خواهیم بود.

مرکز لرستان نیازمند تأمین منبع پایدار آب برای افق ۲۰ ساله خود است، موضوعی که با اجرای طرح انتقال آب کاکا رضا به خرم‌آباد رنگ عملیاتی به خود گرفت، حال برای محقق شدن این مطالبه دیرینه مردم باید متولیان امر تلاش جدی‌تری از خود نشان دهند تا هر چه سریع‌تر این پروژه به بهره‌برداری برسد.