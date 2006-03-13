10 درصد از اعتبار توسعه هر استان به طرح هاي فرهنگي و هنري اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشوردرصحن علني مجلس بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي در بند الحاقي به تبصره 12 شوراي برنامه ريزي استان مكلف شد حداقل 10 درصد از اعتبارات توسعه استان ها را به پروژه هاي فرهنگي ، هنري نظير: افزايش پوشش صدا وسيما، احداث ، تكميل تجهيز و بهره برداري از كتابخانه هاي عمومي ، مجتمع هاي فرهنگي ، هنري و سالن هاي سينمايي و نمايشي ، موزه ها ، دارالقرآنها ، پژوهش ، حفاظت ، احيا ، مرمت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري و تباع متبركه و بناهاي مذهبي اختصاص دهد.