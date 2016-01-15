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۲۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

رهایی یک شهروند ایرانی از دست ربایندگان در هرات افغانستان

رهایی یک شهروند ایرانی از دست ربایندگان در هرات افغانستان

یک شهروند ایرانی که از سوی افراد مسلح ناشناس در بندر «اسلام قلعه » هرات ربوده شده بود توسط پلیس آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، یک شهروند ایرانی که از سوی افراد مسلح ناشناس در بندر «اسلام قلعه» هرات ربوده شده بود؛ توسط پلیس این ولایت آزاد شد. 

مطابق خبری که از سوی فرماندهی پلیس هرات به دست جمهورنیوز رسید این فرد مهدی نام دارد و حدود ۱۰ روز پیش توسط افراد مسلح ناشناس از بزرگراه هرات «اسلام قلعه» ربوده شده بود.

به گفته پلیس هرات هنگام آزادسازی این فرد پلیس با افراد رباینده درگیر شد و یکی از آنان را زخمی کرد. در خبر آمده است از ربایندگان کسی بازداشت نشده اما یک ماشین کرولای آنان به دست پولیس هرات افتاده است. 

لازم به ذکر است چندی پیش هم یک شهروند ایرانی که در منطقه اسلام قلعه به دست افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود توسط نیروهای امنیت ملی هرات آزاد شد.

کد مطلب 3025360
علی کاووسی نژاد

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