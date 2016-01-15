بازسازی خانه تاریخی عطایی اهر/ موزه سنگ ارسباران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اَهر یکی از شهرستان های شمالی استان آذربایجان شرقی است. اهر در ارتفاع یک هزار ۳۴۰ متری از سطح دریا، در ۸۹ کیلومتری شمال شرقی تبریز و ۷۶۵ کیلومتری شمال غربی تهران واقع شده ‌است که این شهر به عنوان پنجمین شهر پرجمعیت استان محسوب می ‌شود.

شهر اهر در مرکز منطقه سرسبز و خوش آب و هوای ارسباران و در فضایی به وسعت ۱۵ کیلومتر مربع گسترده شده ‌است و به همین دلیل، از آب و هوایی خوش بهره‌مند شده است. اهر بزرگ‌ترین شهر منطقه ارسباران است و تا پیش از انقلاب اسلامی به عنوان مرکز این منطقه شناخته می‌شد.

این شهرستان در میان ارتفاعات مهمی چون قیزقلعه‌سی و كوه تاریخی معروف هشت سر محصور شده و دامنه ارتفاعات مزبور از جهات شمال و جنوب و غرب تا هوراند كشیده شده است. پست‌ترین نقطه، بخش كناره‌های رودخانه قره‌سو كه در قسمت شرقی شهرستان واقع و محل كشت و زرع انواع محصولات باغی و زراعی است.

این شهرستان یکی از زیباترین شهرستان های استان است که در بیشتر ایام سال مملو از مسافر و گردشگر داخلی و خارجی است. این شهرستان بیش از صدها اثر تاریخی، فرهنگی و گردشگری دارد که باعث شده به یکی از قطب های اصلی گردشگری استان تبدیل شود.

ضرورت ایجاد زیرساخت های گردشگری در شهرستان اهر

حسن باقرپور عصر جمعه در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر، اظهار داشت: با انتخاب شهر تبریز به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده تبریز و سایر شهرستان‌ها میزبان میلیون‌ها گردشگر و مسافر خواهد بود و به‌احتمال‌زیاد این گردشگران در شهرستان‌های آذربایجان شرقی نیز حضور می‌یابند که باید در این خصوص تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اهر در ایام نوروز سال گذشته جزو شهرستان‌های برتر در امر خدمات رسان به مسافران و گردشگران قرارگرفته بود، ادامه داد: بازرسان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که چندین بار امکانات این شهرستان را بررسی کردند که خوشبختانه به‌عنوان یکی شهرهای مطلوب خدمات رسان در حوزه گردشگری انتخاب‌شده است.

باقرپور افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفرهای نوروزی سال ۹۵ شهرستان اهر موردبررسی قرار گرفت تا اینکه هیچ‌گونه کمبودی وجود نداشته باشد، هرکدام از دستگاه‌های خدمات رسان این شهرستان به‌عنوان مسئولین بخش‌های ستاد ساماندهی سفرهای نوروزی انتخاب و حکم آن‌ها ابلاغ می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر بابیان اینکه معرفی ظرفیت‌های گردشگری برای جذب مسافران نوروزی در این شهرستان ضروری است، گفت: باید از هم‌اکنون در راستای جلب رضایتمندی مسافران و گردشگران بسترها و زمینه‌های گردشگری را در شهرستان تقویت کنیم.

گنبد مقبره شیخ شهاب‌الدین اهری در زلزله سال ۹۱ ترک برداشت

وی با اشاره به اینکه گنبد مقبره شیخ شهاب‌الدین اهری که براثر زلزله ارسباران ترک‌هایی واردشده و طبق بخشنامه سازمان میراث فرهنگی کشور بیش از ۴۰ نفر در داخل مقبره نباید تجمع نکنند، بیان کرد: تاکنون کارشناسان مقاومت مقبره شیخ شهاب‌الدین اهری بعد از تجربه زلزله ارسباران در برابر حوادث غیرمترقبه نتوانسته‌اند تشخیص دهند.

باقرپور به بازسازی مجدد مقبره شیخ شهاب‌الدین اهری نیز اشاره کرد و گفت: قسمتی از آجرهای مناره شیخ شهاب‌الدین اهری تجدید بناشده و ۳ هزار آجر این مناره را که از اصفهان خریداری کرده‌ایم و با پیمانکار در این خصوص قراردادی انعقاد شده و برای شروع کار نیاز به پیگیری‌های مسئولان شهرستان اهر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر با تأکید بر اینکه مسجد جامع اهر باوجود قدمت هزارساله با برخی مشکلات مواجه شده است، یادآور شد: راه‌اندازی موزه سنگ ارسباران نیاز به مکاتبه با شهرداری اهر دارد، درواقع، در سطح استان با کمترین هزینه تأسیس موزه کار آسانی نبوده و اگر در شهر دو موزه داشته باشیم زیرساخت‌های گردشگری فوق‌العاده پیشرفت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه افزایش زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان اهر احتمال اینکه نمایندگی میراث فرهنگی این شهرستان به اداره تبدیل شود وجود خواهد داشت، افزود: اگر چنانچه موزه سنگ ارسباران به جد پیگیری شود شاید تا ماه‌های آینده توانستیم افتتاح کنیم.

ثبت ملی شیرینی اهری

باقرپور همچنین گفت: تلاش‌های بسیاری در زمینهٔ ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در شهرستان اهر انجام‌شده که این طرح جزو مصوبات استانی است، متأسفانه به نا به دلایلی نمی‌توانیم این بازارچه را در پارک ولایت ایجاد کنیم و تنها مشکل سند زمین بوده و بر اساس مکاتبات با شهرداری برای واگذاری زمین ۱۶۰۰ متری که آن‌ها این زمین را در صورت حفظ مالکیت واگذاری می‌کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر اظهار داشت: میدان ارسباران با ایجاد آلاچیق زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی بازارچه صنایع‌دستی آماده بوده و در صورت تمایل با احداث نمازخانه و تحویل آلاچیق‌ها به تولیدکنندگان صنایع‌دستی حتی می‌توانیم تا زمان اتمام ساخت بازارچه دائمی صنایع‌دستی و بهره‌برداری نیازهای شهرستان را تأمین کند.

باقرپور در پایان از ثبت ملی شیرینی اهری خبر داد و خاطرنشان کرد: برابر با بررسی های کارگروه ثبت استان هزینه قسمتی از مستند سازی پخت شیرینی اهری به مبلغ دومیلیون تومان است که ازطرف اتاق اصناف واتحادیه شیرینی فروشان در این خصوص اقدام خواهد شد.