به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین دوره از رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی عصر امروز با جدال مدعیان اوزان دوم و معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
بر این اساس نتایج دیدارهای فینال به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
وزن ۷۱ کیلوگرم : افشین بیابانگرد ۸ (برنده) – فرشاد بلفکه صفر
وزن ٧٥ كیلوگرم: سعید عبدولی ۱۲ (برنده) - جمال اسماعيلي 4
وزن 85 کیلوگرم: داود عابدین زاده 2 (برنده) - داود اخباری یک
وزن80 کیلوگرم: رافیک مانوکیان از ارمنستانی 4 (برنده) - مهدی فلاح 4
کشتی آزاد:
وزن ٥٧ كيلوگرم: يونس سرمستي ٧ (برنده) رضا اطری یک
وزن ٧٤ كيلوگرم: مصطفي حسينخانی ۸ (برنده) - گياچيخلادزه از اوكراين- صفر
وزن ۸۶ کیلوگرم: احسان لشگری ۵ (برنده) - رضا بیات ۳
وزن ۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور ٣ (برنده) - مهران شيخي یک
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