به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین دوره از رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی عصر امروز با جدال مدعیان اوزان دوم و معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بر این اساس نتایج دیدارهای فینال به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

وزن ۷۱ کیلوگرم : افشین بیابانگرد ۸ (برنده) – فرشاد بلفکه صفر

وزن ٧٥ كیلوگرم: سعید عبدولی ۱۲ (برنده) - جمال اسماعيلي 4

وزن 85 کیلوگرم: داود عابدین زاده 2 (برنده) - داود اخباری یک

وزن80 کیلوگرم: رافیک مانوکیان از ارمنستانی 4 (برنده) - مهدی فلاح 4

کشتی آزاد:

وزن ٥٧ كيلوگرم: يونس سرمستي ٧ (برنده) رضا اطری یک

وزن ٧٤ كيلوگرم: مصطفي حسين‌خانی ۸ (برنده) - گياچيخلادزه از اوكراين- صفر

وزن ۸۶ کیلوگرم: احسان لشگری ۵ (برنده) - رضا بیات ۳

وزن ۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور ٣ (برنده) - مهران شيخي یک