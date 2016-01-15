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۲۵ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴

رقابتهای بین المللی جام تختی – تهران؛

آزاد و فرنگی‌کاران قهرمان اوزان دوم معرفی شدند

آزاد و فرنگی‌کاران قهرمان اوزان دوم معرفی شدند

دومین و آخرین روز از رقابتهای بین المللی جام تختی با معرفی قهرمانان اوزان دوم کشتی آزاد و فرنگی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین دوره از رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی عصر امروز با جدال مدعیان اوزان دوم و معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بر این اساس نتایج دیدارهای فینال به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:
وزن ۷۱ کیلوگرم : افشین بیابانگرد ۸ (برنده) – فرشاد بلفکه صفر
وزن ٧٥ كیلوگرم: سعید عبدولی ۱۲ (برنده) - جمال اسماعيلي 4
وزن 85 کیلوگرم: داود عابدین زاده 2 (برنده) - داود اخباری یک
وزن80 کیلوگرم: رافیک مانوکیان از ارمنستانی 4 (برنده) - مهدی فلاح 4

کشتی آزاد:
وزن ٥٧ كيلوگرم: يونس سرمستي ٧ (برنده) رضا اطری یک
وزن ٧٤ كيلوگرم: مصطفي حسين‌خانی ۸ (برنده) - گياچيخلادزه از اوكراين- صفر
وزن ۸۶ کیلوگرم: احسان لشگری ۵ (برنده) - رضا بیات ۳
وزن ۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور ٣ (برنده) - مهران شيخي یک

 

کد مطلب 3025390

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