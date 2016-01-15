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۲۵ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۲۲

در مراسم اختتامیه جام تختی؛

قطعه «جهان پهلوان تختی» برای نخستین بار اجرا شد

قطعه «جهان پهلوان تختی» برای نخستین بار اجرا شد

برای نخستین بار قطعه موسیقی یادبود «جهان پهلوان تختی» پس از ۴۸ سال از درگذشت او توسط ارکستر سمفونیک تهران در مراسم اختتامیه جام تختی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه موسیقی «جهان پهلوان تختی» توسط ارکستر سمفونیک تهران، ‌پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح عصر امروز جمعه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برای علاقه‌مندان به ورزش ملی کشور اجرا شد.

این اولین باری است که به یادبود این مرد جاودان و اخلاق‌گرا تاریخ ورزش ایران، قطعه موسیقی اختصاصی توسط پوریا خادم ساخته و از سوی ارکستر رسمی کشور (ارکستر سمفونیک تهران) اجرا شد.

سالار عقیلی از خوانندگان مطرح و مشهور کشور نیز به عنوان خواننده این قطعه موسیقی، ارکستر سمفونیک تهران را همراهی کرد که با استقبال تماشاگران حاضر در سالن همراه شد.

کد مطلب 3025395

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