ساخت سه چرخه برقی- خورشیدی منحصر به فرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این وسیله نقلیه می تواند با قدرت پدال یا موتور الکتریکی که نیروی آن از طریق صفحات خورشیدی بالای سقف این سه چرخه قرار گرفته اند تامین شود.

وزن این سه چرخه ۸۵ کیلو گرم و دارای دو صندلی و همچنین فضایی برای قرار دادن بار یا صندلی نوزاد است ضمن اینکه علاوه بر داشتن پدال، دارای یک موتور محرک با دامنه قدرت ۲۵۰ تا ۱۵۰۰ وات است.

همچنین این سه چرخه دارای یک باتری ۴۸ ولتاژی است تا در صورت اتمام انرژی خورشیدی، جایگزین شود و قابل شارژ است.

در همین حال سرعت این وسیله نقلیه در حالت موتور، ۵۰ کیلومتر بر ساعت می باشد و بدیهی است که در وضعیت پدال یا پدال و موتور متغیر خواهد بود.

از دیگر ویژگی های این سه چرخه برقی-خورشیدی داشتن بالابر پنجره، سیستم کامل نوررسانی، بوق، آینه، چرخ های آلومینیومی ۲۰ اینچی، لاستیک های ضد پنچری و ترمزهای دیسکی است و بدنه آن بیشتر از چوب یا مشتقات سلوکز ساخته شده است و قیمت آن در حدود ۴۵۰۰ یورو است.