مدرنيسم و صنعتي شدن همه مشكلات ما را حل نمي كند / فرهنگ شفاهي هر ملتي ماندگار است

اين پژوهشگر فرهنگ عامه درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : از زماني كه انسان براي ارتباط با همنوع و جامعه اطراف نياز به زبان و ابزاري مشترك داشت ، فرهنگ نيز براي رفع نيازهاي او متولد شد .

دكتر احمد وكيليان با اشاره به سابقه ديرين فرهنگ شفاهي ، موعد آغاز كتابت و فرهنگ مكتوب را قريب چهار هزار سال پيش دانست و اضافه كرد : از چهار هزار سال قبل به اين طرف بود كه فرهنگ شفاهي توده ها مكتوب شد و حيات خود را تداوم بخشيد. البته اين نكته را هم بايد مد نظر داشت كه فرهنگ شفاهي هم هيچ گاه از بين نخواهد رفت.

مولف " رمضان در فرهنگ مردم " با اشاره به جاري بودن سنت شفاهي در بالاترين حد رشد علم و تمدن و تكنولوژي تصريح كرد : قصه ها، مثل ها ، ارتباطات معمول و جاري ، حرف ها و سخن ها و ادبيات رايج ، متكي بر سنت شفاهي است و آن دسته كه نگران از بين رفتن فرهنگ شفاهي در ميان تحولات بشري و تكنولوژيك هستند، بيش از هر چيز از جايگزيني فرهنگ شفاهي ديگري به جاي فرهنگ خودي سخن مي گويند.

وكيليان ادامه داد : اين موضوع كه " فرهنگ " ي غالب شود و فرهنگي ديگر را براند ، امري محتمل است و زماني كه فرهنگ و سنتي از جامعه رخت بربست ، نكات و محتوايي هم به همراه آن از بين مي رود كه بالطبع جامعه از آن محروم مي ماند . در واقع اين امر بديهي است كه جايگزيني تدريجي يك فرهنگ ، سنت ها را دگرگون كرده و آدابي جديد پديد مي آورد.

اين پژوهشگر ادبيات و فرهنگ عامه در گفتگو با مهر، قصه ها، ضرب المثل ها، شيوه زندگي، آداب و رسوم معنوي و مادي و ... را از جمله مصاديقي دانست كه در صورت حذف تدريجي فرهنگ بومي و جايگزيني فرهنگي نوين، جامعه را با محروميتي فرهنگي و هويتي مواجه خواهد كرد.

احمد وكيليان تاكيد كرد : پيران قوم و حاملان فرهنگ گذشته ، آخرين نسلي هستند كه اين باورها و نمادها را بر دوش مي كشند . مي بايست آنها را جمع آوري كرد و براي تجربه زندگي و حل مشكلات از آنها بهره گرفت .

وي رجوع به عملكرد و مطالعه تجربه گذشتگان را امري ضروري خواند و افزود : نبايد فكر كنيم كه مدرنيسم و صنعتي شدن ، همه مشكلات ما را حل مي كند. تمام نهادهاي مسئول و متولي بايد در مكتوب كردن فرهنگ شفاهي همت كنند و تلاش داشته باشند به طريقي علمي و حساب شده، ظرايف و آموزه ها و برجستگي هاي آن را استخراج كنند.

دكتر احمد وكيليان در پايان گفتگو با مهر ، با تاكيد بر لزوم رويكرد آكادميك به مقوله ادبيات عامه ، گفت : كار جمع آوري فرهنگ شفاهي بسيار حساس است و نبايد آن را سست و كوته بينانه نگريست. بايد از طرق علمي و شيوه هاي كار آمد در اين راه استفاده كرد و آن را از لحاظ تحقيقي و پژوهشي مورد توجه قرار داد.