  1. هنر
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸

دكتر احمد وكيليان در گفتگو با مهر :

مدرنيسم و صنعتي شدن همه مشكلات ما را حل نمي كند / فرهنگ شفاهي هر ملتي ماندگار است

مدرنيسم و صنعتي شدن همه مشكلات ما را حل نمي كند / فرهنگ شفاهي هر ملتي ماندگار است

دكتر احمد وكيليان - پژوهشگر فرهنگ عامه ، گفت : " فرهنگ عامه " و شفاهي مردم ، سابقه اي ديرين و برابر با عمر انسان دارد .

اين پژوهشگر فرهنگ عامه  درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  ضمن بيان اين مطلب افزود :  از زماني  كه  انسان  براي ارتباط با همنوع و جامعه اطراف نياز به زبان و ابزاري مشترك داشت ، فرهنگ نيز براي رفع  نيازهاي  او متولد شد . 

دكتر احمد وكيليان با  اشاره  به سابقه ديرين فرهنگ شفاهي ، موعد آغاز كتابت و فرهنگ مكتوب را  قريب چهار هزار سال  پيش دانست و اضافه كرد : از چهار هزار سال قبل به اين طرف بود كه فرهنگ شفاهي توده ها مكتوب شد و حيات خود را تداوم بخشيد. البته اين نكته را هم بايد مد نظر داشت كه فرهنگ شفاهي هم هيچ گاه از بين نخواهد رفت.

مولف " رمضان در فرهنگ مردم " با اشاره به جاري بودن سنت شفاهي در بالاترين حد رشد علم و تمدن و تكنولوژي تصريح كرد : قصه ها، مثل ها ، ارتباطات معمول و جاري ، حرف ها و سخن ها و ادبيات رايج ،  متكي بر سنت شفاهي است  و آن دسته كه نگران از بين رفتن فرهنگ شفاهي در ميان تحولات بشري و تكنولوژيك هستند، بيش از هر چيز از جايگزيني فرهنگ شفاهي ديگري به جاي فرهنگ خودي سخن مي گويند.

وكيليان ادامه داد : اين موضوع كه  " فرهنگ " ي غالب شود و فرهنگي ديگر را براند ، امري محتمل است و زماني كه فرهنگ و سنتي از جامعه رخت بربست ، نكات و محتوايي هم  به همراه  آن از بين مي رود كه بالطبع  جامعه از آن محروم مي ماند .  در واقع اين امر بديهي است كه جايگزيني تدريجي يك فرهنگ ، سنت ها را دگرگون كرده و آدابي جديد پديد مي آورد.

اين پژوهشگر ادبيات و فرهنگ عامه در گفتگو با مهر، قصه ها، ضرب المثل ها، شيوه زندگي، آداب و رسوم معنوي و مادي و ...  را از جمله مصاديقي دانست كه در صورت حذف تدريجي فرهنگ بومي و جايگزيني فرهنگي نوين، جامعه را با محروميتي فرهنگي و هويتي مواجه خواهد كرد.

احمد وكيليان تاكيد كرد : پيران قوم و حاملان فرهنگ گذشته ، آخرين نسلي هستند كه اين باورها و نمادها را بر دوش مي كشند . مي بايست آنها را جمع آوري كرد و براي تجربه زندگي و حل مشكلات از آنها بهره گرفت .

وي رجوع به عملكرد و مطالعه تجربه گذشتگان را امري ضروري خواند و افزود : نبايد فكر كنيم كه مدرنيسم و صنعتي شدن ، همه مشكلات ما را حل مي كند. تمام نهادهاي مسئول و متولي بايد در مكتوب كردن فرهنگ شفاهي همت كنند و تلاش داشته باشند به طريقي علمي و حساب شده، ظرايف و آموزه ها و برجستگي هاي آن را استخراج كنند.

دكتر احمد وكيليان در پايان گفتگو با مهر ،  با تاكيد بر لزوم رويكرد آكادميك به مقوله ادبيات عامه ، گفت  : كار جمع آوري فرهنگ شفاهي بسيار حساس است و نبايد آن را سست و كوته بينانه نگريست. بايد از طرق علمي و شيوه هاي كار آمد در اين راه استفاده كرد و آن را از لحاظ تحقيقي و پژوهشي مورد توجه قرار داد.

کد مطلب 302547

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها