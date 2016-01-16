عملکرد نامناسب کلیه ها منجر به آسیب قلبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بیمارستان بیرمنگام انگلستان در مطالعه اخیر خود به بررسی وضعیت ۶۸ دهنده کلیه با میانگین سنی ۴۷ سال پرداختند و وضعیت آنها را بعد از یک سال اهداء کلیه مورد بررسی قرار دادند. آنها این افراد را با گروه کنترل متشکل از ۵۶ نفر با میانگین سنی ۴۴ سال که کلیه اهداء نکرده بودند مورد مقایسه قرار دادند.

در مقایسه با گروه کنترل، کاهش قابل انتظاری در عملکرد کلیه گروه اهداءکننده، افزایش در حجم حفره چپ قلب و افزایش در نشانگرهای آسیب قلبی در تست های خون این افراد مشاهده شد.

جاناتان تونند، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «حتی در افراد سالم هم، کاهش اندک در عملکرد کلیه از حالت عادی با افزایش حجم حفره چپ قلب همراه است، تغییری که موجب سفت شدن قلب شده و به توانایی انقباض قلب آسیب می رساند.»

وی در ادامه می افزاید: «یافته های ما نشان می دهد که کاهش عملکرد کلیه به خودی خود و به طور مستقیم منجر به تاثیرات معکوسی بر قلب و عروق خونی می شود، حتی بدون آنکه سایر عوامل پرخطر نظیر فشارخون بالا در این مسئله دخیل باشند.»