به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، سوژه این فیلم را زندگی رجب طیب اردوغان به غیر از حیات سیاسی اش تشکیل می دهد.

نام این فیلم که به کارگردانی خداوردی یاووز تهیه می شود، «رییس» است.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی را که زندگی اردوغان تا دوره ریاست وی به شهرداری کلان شهر استانبول را زیر ذره بین قرار می دهد، هفته آینده آغاز خواهد شد.

در این فیلم که داستان زندگی اردوغان رییس جمهوری ترکیه از روز تولد تا سال ۱۹۹۹ بازگو می شود، رها بی اوغلو هنرپیشه معروف ترکیه نقش اردوغان را بازی خواهد کرد.

فیلم سینمایی «رییس» که در آن رها بی اوغلو، ایشک یلدز، کاغان اورکمز، اسماعیل حاکی اورون، ولکان باشاران، علی یایلی، ینر کورسوی، ارجان دمیرل، آبدین بریاکان، آیدان چاکر، آلپرتوردی و اورهان آیدن ایفای نقش می کنند، ۲۵ ام ماه مارس اکران خواهد شد.