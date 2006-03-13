برخي شهرستانها امكانات ليگ برتر را ندارند/ داوريها ضعف داشت

اكبرنائيني سرمربي تيم پيام مخابرات گلستان در بررسي رقابتهاي ليگ برتر واليبال ايران ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت : ليگ برترامسال درسطح فني خوبي برگزارشد. تيم هاي بالاي جدول حاشيه امنيت نداشته و بازيهاي خود را به حريفان ته جدولي واگذاري كردند كه اين نزديكي تيم ها را نشان مي دهد. اما برخي شهرستانها امكانات سوپرليگ را ندارند. مثلا چالدران نه هتل مناسب دارد و نه رستوران خوب و اين براي تيم ها مشكل ساز شود.

وي درمورد حضور 14 تيم درليگ برترگفت : من فكرمي كنم اگرهراستان حداقل يك تيم درواليبال داشته باشد خيلي مفيد است اما ليگ برتر با حضور 16 تيم مي تواند ايده ائل باشد ضمن اينكه برخي افراد از فشردگي ليگ و هفته اي 2 بازي گله ميكنند، اما واليبال با حرفه اي است و در اين نوع حرفه اي بايد مشغله اصلي واليبال باشد، اگر مربي يا بازيكن شغل ديگري غير از واليبال نداشته باشند و تمام وقت در خدمت تيم باشند انجام 2 بازي در هفته هيچ مشكي ايجاد نمي كند.

سرمربي پيام مخابرات گلستان در مورد قضاوت داوران گفت: داوريها مقداري ضعف داشت اگر فدراسيون بتوان داوران خط را هم از ساير شهرستانها دعوت كند مشكلات كمتر خواهد شد. البته بار مالي بيشتري دارد ولي ارزش دارد تا همه به داوران خط انگيز بدهيم و هم مشكلات متعددي را كه از اين رابطه در شهرستانها و ايجاد شد را كاهش دهيم .

وي در مورد نتايج تيم خود در ليگ برتر گفت: پيام اولين سال حضور در ليگ برتر را تجربه مي كرد از تيمي كه تجربه اين مسابقات سنگين را ندارد نمي توان بيشتر از اين انتظار داشت و با توجه به اين مسائل براي سال اول خوب بود.

نائيني در پايان با بيان اينكه قرار داد او تا پايان ليگ 84 اعتبار داشته است گفت: براي سال آينده هنوز مشخص نيست كه با اين تيم باشم ولي اگر تيم درليگ برتر ماند و ما هم بوديم با تصميم مديريت باشگاه يك تيم خوب را راهي ليگ خواهيم كرد.