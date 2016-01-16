بار فنی آزادکاران پایین بود/ حال و هوای این روزها المپیکی نیست!

منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدعیان کشتی آزاد جام تختی نتواستند آنطور که باید و شاید در اجرای فنون ناب ایرانی فعال ظاهر شوند اظهار داشت: این مساله کمی تکراری و همیشگی شده اما آزادکاران جام تختی از آن چیزی که من در ذهن داشتم دور بودند و نتوانستند به خوبی از پس اجرای فنون ناب ایرانی که برای هر حریف خارجی مهلک است، بر آیند.

وی افزود: البته برخی از آزادکاران نامدار و با تکنیک هم در جام تختی بودند که توانستند دربرخی از مبارزات تماشاگران و اعضای کادر فنی را به وجد آورند و امیدوارکننده ظاهر شوند.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد کشورمان ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز در این مقطع زمانی اهمیت دارد، تجهیز و آماده سازی تیمی است که باید بزودی در المپیک 2016 ریو به میدان برود. مطمئنا این روند علاوه بر سعی و تلاش فدراسیون کشتی و کادر فنی به برخی حمایت های روحی و روانی از سوی متولیان ورزش نیز احتیاج دارد که متاسفانه فعلا خبری از این حمایت ها نیست.

برزگر حال و هوای این روزهای کشتی را به هیچوجه المپیکی ندانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه روزهای پیش رو در حالی سپری می شود که انگار رویداد بزرگی همچون المپیک را در پیش نداریم و گویی کشتی گیران باید بزودی در یک مصاف ساده و معمولی در حد قهرمانی کشور حضور داشته باشند!

مرد سرد و گرم چشیده کشتی ایران در خاتمه با اظهار امیدواری به مدال آوری آزادکاران در المپیک افزود: اینکه کشتی آزاد می تواند در المپیک مدال آوری کند کاملا روشن و واضح است و من حتم دارم با دست پر از این مسابقات خارج می شویم، اما مهم آن است که رنگ مدال ها ، طلایی باشد تا بتوان با غرور و افتخار بر کشتی جهان آقایی کرد.