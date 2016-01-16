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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام:

کنترل آسیب های اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است

کنترل آسیب های اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است

ایلام - معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با خطرناک توصیف کردن وضعیت جامعه در بحث مواد مخدر، گفت: کنترل آسیب های اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در نشست شورای هماهنگی مواد مخدر این استان اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد پدیده مواد مخدر در جامعه بویژه استان، دستگاه های عضو شورای هماهنگی باید عرضه کنندگان و قاچاقچیان را شناسایی و بشدت با آنان برخورد کنند.

وی افزود: خانواده ها امروز نگران وضعیت آینده فرزندان خود هستند بنابراین متولیان و دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان ایلام وظیفه ای خطیر و مهم در زمینه مهار و مقابله با این پدیده شوم دارند.

کلانتری از اعضای این شورا خواست وضعیت و واقعیت های مقوله مواد مخدر را در استان برای مردم بازگو کنند تا مبارزه و مقابله با این پدیده بهتر و بیشتر با مشارکت همگانی اثرگذار شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: تهدید و خطر مواد مخدر در خانواده ها و جامعه خیلی بیشتر از آن است که ما فکر می کنیم بنابراین برنامه های پیشگیری و مقابله باید گسترده تر و فعالیت ها شتابان انجام شود.

وی گفت: امروزه دشمن برای مسخ روانی و نابودی فکری و روحی جوانان و نوجوانان ما الگوهایی در شبکه های مجازی برای گسترش اعتیاد طراحی کرده که جامعه را از درون تهی کند.

کد مطلب 3025538

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