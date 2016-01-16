محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای آبیاری تحت فشار در ۴۱۰ هکتار اراضی کشاورزی شاهرود اظهار داشت: حدود ۳۳۰ هکتار از سیستم های به بهره برداری رسیده از نوع قطره ای و بقیه به شیوه بارانی اجرا شده است.

وی افزود: برای اجرای طرح های فوق علاوه بر مشارکت صاحبان طرح ها بیش از ۲۵ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض دولتی از محل اعتبارات سال قبل توسعه روش های نوین آبیاری هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود تصریح کرد: از محل اعتبارات سال جاری توسعه آبیاری نوین، برای اجرای هر هکتار آبیاری قطره ای ۷۰ میلیون و برای هر هکتار آبیاری بارانی بسته به نوع سیستم ۶۰-۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض دولتی پرداخت می شود.