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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۹

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود خبر داد:

اجرای آبیاری تحت فشار در ۴۱۰ هکتار اراضی کشاورزی شاهرود

اجرای آبیاری تحت فشار در ۴۱۰ هکتار اراضی کشاورزی شاهرود

شاهرود - مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای ۴۱۰ هکتار آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: این سیستم در ۸۰ هکتار دیگر اجرا می شود.

محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای آبیاری تحت فشار در ۴۱۰ هکتار اراضی کشاورزی شاهرود اظهار داشت: حدود ۳۳۰ هکتار از سیستم های به بهره برداری رسیده از نوع قطره ای و بقیه به شیوه بارانی اجرا شده است.

وی افزود: برای اجرای طرح های فوق علاوه بر مشارکت صاحبان طرح ها بیش از ۲۵ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض دولتی از محل اعتبارات سال قبل توسعه روش های نوین آبیاری هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود تصریح کرد: از محل اعتبارات سال جاری توسعه آبیاری نوین، برای اجرای هر هکتار آبیاری قطره ای ۷۰ میلیون و برای هر هکتار آبیاری بارانی بسته به نوع  سیستم ۶۰-۵۰ میلیون  ریال کمک بلاعوض  دولتی پرداخت می شود.

کد مطلب 3025571

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