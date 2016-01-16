تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر بسیج کرمانشاه

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید فراخوان فصل چهارم جشنواره استانی شعر بسیج در کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون سه فصل از جشنواره با موضوعات ویژه برگزار شده است و با بهره گیری از داوران مجرب استان هر بخش از جشنواره برگزیدگان خود را شناخته و از آنها تجلیل به عمل آمده است.

قره تپه با اشاره به اینکه چهارمین بخش از جشنواره با موضوع کارگاه شعر انقلاب برگزار می شود، افزود: بسیج هنرمندان کرمانشاه با هدف شناسایی استعدادها و پتانسیل ها در عرصه شعر و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در‌ راستای ارتقا توانایی هنرمندان در زمینه تکنیک و محتوای آثار و انتخاب الگوهای خلاقانه به برگزاری این کارگاه ها اهتمام داشته است.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه یادآور شد: چهارمین فصل کارگاه شعر بسیج استان با عنوان شعر انقلاب دارای موضوعاتی از قبیل آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی، ولایت و رهبری انقلاب و سبک زندگی ایرانی و‌ اسلامی است.

قره تپه با اشاره به اینکه شعر اجتماعی شامل طنز و عادات اجتماعی از دیگر موضوعات چهارمین کارگاه شعر بسیج است، خاطر نشان کرد: افشای جنایات گروهک های تکفیری، احیای امر به معروف و نهی از منکر با اولویت تذکر لسانی، پیام مهربانی، وظیفه همگانی، از دیگر موضوعات این بخش از جشنواره استانی شعر بسیج است.

وی از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا ۵ بهمن ماه و زمان برگزاری جشنواره در ۱۳ بهمن امسال خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار تا اول بهمن ماه بود که به دلیل استقبال هنرمندان این زمان تمدید شده و محل برگزاری کارگاه این جشنواره نیز در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب خواهد بود.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه از چاپ آثار راه یافته به مرحله نهایی جشنواره خبر داد و افزود: علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بسیج هنرمندن استان کرمانشاه واقع در مجتمع فرهنگی هنری انتظار و نیز کانون های بسیج هنرمندان نواحی استان ارسال و یا از طریق آدرس ایمیل به نشانی b.h.ksh57@gmil.com نسبت به این موضوع اقدام کنند.