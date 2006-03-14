۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲

مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران در گفتگو با مهر:

چراغ هاي چشمك زن حذف مي شود/ چراغ چشمك زن در دنيا مفهومي ندارد

چراغ هاي چشمك زن تقاطع ها از سال آينده به تدريج جايگزين چراغ هاي ثابت زماني يا هوشمند محلي و مركزي خواهند شد.

مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به اينكه چراغ چشمك زن ارزش ترافيكي ندارد ، تصريح كرد: چراغ چشمك زن در هيچ كجاي دنيا مفهومي ندارد. 

مهندس حجت الله بهروز با تاكيد بر اينكه چراغ هاي راهنمايي چشمك زن فقط اخطار دهنده بوده و هيچ اطلاعات خاصي به رانندگان نمي دهد ، تصريح كرد: اشكال چراغ هاي چشمك زن اين است كه خاصيت چنداني نداشته و فقط مي خواهد حساسيت راننده را از طريق دادن پيام " مراقب باش " به خود جلب كند ، در حالي كه مي توان به جاي آن يك تابلوي اخطار نصب كرد.

وي نصب چراغ هاي راهنمايي چشمك زن به خصوص در چهارراهها را عامل بروز تصادفات دانست و افزود: در حال حاضر در چهارراه هايي كه چراغ راهنمايي زمان دار وجود دارد ، به دليل عدم رعايت علامت قرمز و سبز ، شاهد بروز تصادف هستيم ، چه برسد به زماني كه در اين چهارراه ها چراغ چشمك زن نيز نصب شود.

بهروز تاكيد كرد: در اين صورت با ميداني شدن محدوده ، همه اجازه تردد خواهند داشت كه اين خود عامل تشديد بروز تصادفات خواهد بود. 

وي با اشاره به اختلاف نظرهايي كه در اين زمينه بين مهندسان ترافيك و پليس وجود دارد ، تصريح كرد: تلاش مي كنيم با رفع اين اختلاف نظرها ، حذف تدريجي چراغ هاي راهنمايي چشمك زن تقاطع ها و چهارراهها را از سال آينده اجرايي كنيم.

بنا به گفته مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران ، با اجراي اين طرح به تدريج چراغ هاي راهنمايي چشمك زن جاي خود را به  چراغ هاي ثابت زماني يا هوشمند محلي و مركزي خواهد داد.  

 

