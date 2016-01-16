هنرمندان تئاتر رشت به داد زباله های شهر رسیدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - مریم قاضی‌زاده: بیشتر از یک ماه است که به هر محله‌ای از رشت سر بزنی، جمعیتی را می‌بینی که دور یک گروه نمایش خیابانی جمع شده و مشغول تماشای تئاتری با موضوع زباله هستند. ابتکاری که سازمان پسماند شهرداری برای فرهنگ سازی در خصوص ساماندهی معضل زباله از طریق شهروندان در این شهر به خرج داده است.

شهر رشت با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر که در فصول مختلف سال به دلیل ورود گردشگران بیشتر نیز می‌شود، روزانه شاهد تولید بیش از ۶۰۰ تن زباله است که با ورود گردشگران به این شهر بر میزان آن نیز افزوده می‌شود.

دفن زباله در منطقه سراوان و عمق ۴۰ متری پسماند در این منطقه، ورود شیرابه‌های ناشی از این زباله‌ها به آب‌های زیرزمینی منطقه، آلودگی رودخانه‌های سطح شهر و بروز انواع و اقسام بیماری‌های ناشی از این موضوع تنها بخش کوچکی از آثار ساماندهی نشدن زباله در سطح شهر بوده که از همین رو سازمان مدیریت پسماند را بر آن داشته تا با برنامه‌ای مدون و البته در راستای فرهنگ سازی کردن، برای این بحران در شهر رشت تدبیری بیندیشد.

فرهنگ سازی لازمه حرکت‌های اثر گذار در حوزه پسماند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در خصوص لزوم فرهنگ سازی در حوزه ساماندهی زباله به خبرنگار مهر می‌گوید: بی‌شک فرهنگ سازی در حوزه پسماند و شناساندن اهمیت تفکیک زباله از مبداء یکی از اثر گذار‌ترین راه حل‌هایی است که می‌توان از طریق آن به وضعیت مطلوب در این باره دست یافت.

مرتضی عاطفی ادامه می‌دهد: فرهنگ سازی درباره هر موضوع باعث نهادینه شدن آن شده و به صورت تکلیف در شهروندان احساس می‌شود.

وی می‌افزاید: در حوزه پسماند و تفکیک زباله نیز اگر اقداماتی در راستای فرهنگ سازی انجام شود، بدون شک این مقوله به صورت یک فرهنگ نهادینه شده در میان مردم تبدیل شده و شهروندان نسبت به آن احساس تکلیف و وظیفه می‌کنند و آن را جزئی از وظایف شهروندی خود به حساب می‌آورند.

عاطفی با تاکید بر اینکه زبان هنر تاثیرگذار‌ترین روش برای فرهنگ سازی است تصریح می‌کند: بهره گیری از زبانی متفاوت برای آگاهی رسانی و القای فرهنگ تفکیک زباله باعث می‌شود تا علاوه بر آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی در ارتباط با کاهش تولید زباله در بین شهروندان، مشارکت مردم برای انجام مسئولیتی اجتماعی نیز جلب شده و با زبان هنر، این مشارکت به حداکثر میزان خود برسد.

وی با اشاره به بهره گیری از زبان هنر و تجربه و تاثیر آن در مقوله‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌گوید: بازیگران عرصه تئا‌تر و سینما به سبب وجود جایگاه خاص در بین عموم، قابلیت سطح پذیرش بیشتری را برای شهروندان در رسیدن به اهداف پیش بینی شده فراهم می‌کنند.

اجرای ۱۵۶ نمایش در سطح شهر

مسئول امور فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت درباره این کمپین نمایشی به خبرنگار مهر می‌گوید: کمپین نمایشی «شهر پاک» که برای نخستین بار در کشور در شهر رشت به اجرا در آمده است، حرکتی نو در راستای فرهنگ سازی در خصوص ساماندهی وضعیت زباله است.

صادق رجبی می‌افزاید: مرحله نخست این کمپین نمایشی که از ۲۵ آذر سال جاری در ۲۰ نقطه شهر رشت آغاز شده تا به امروز توانسته ۱۵۶ نمایش در قالب ۱۲ گروه و ۱۳ اجرا برای هر گروه را در نقاط در نظر گرفته شده اجرا کند و مرحله دوم این کمپین نیز از روز ۲۱ دی ماه آغاز شده است.

وی ادامه می‌دهد: هر گروه نمایش طی دو روز ۱۰ اجرا در مناطق تعیین شده دارد که این نمایش‌ها صبح‌ها در محلات مشخص و عصر‌ها در خیابان علم الهدی در میدان شهرداری رشت اجرا می‌شوند.

رجبی درباره آموزش چهره به چهره در خلال اجرای این نمایش‌ها توضیح می‌دهد: توزیع بروشور، کیسه‌های مخصوص زباله خشک و ارائه توضیحات درباره تفکیک زباله بعد از اجرای این نمایش‌ها از جمله اقدامات جانبی است که در راستای تاثیر گذاری بیشتر انجام می‌شود.

وی با تاکید براینکه اکتفا به اجرای این نمایش‌ها نمی‌تواند راه حل مطمئن برای فرهنگ سازی در این مقوله باشد می‌گوید: فرهنگ سازی درباره هر موضوعی باید از سنین پایین انجام شود که در همین راستا بعد از اتمام فعالیت کمپین نمایشی «شهر پاک» اجرای نمایش‌های کودک با موضوع زباله در سطح مهدکودک‌ها و مدارس شهر در دستور کار قرار گرفته است.

پرهیز از شعار؛ ترغیب به عمل

این روز‌ها اگر بین ساعت پنج عصر سری به خیابان علم الهدی بزنید جمعیت زیادی را می‌بینید که در یک جا جمع شده و هر یک به نحوی درباره اجرای نمایش توجه نشان می‌دهند.

یکی از شهروندانی که با گوشی خود در حال فیلمبرداری از نمایش «ت. ت. ت» است درباره این ابتکار سازمان پسماند به خبرنگار مهر می‌گوید: شعارهای تکراری و خسته کننده هیچ وقت نمی‌تواند برای جا انداختن موضوعی کارساز باشد بلکه برای فرهنگ سازی باید ابتکار به خرج داد.

وحید موسوی ادامه می‌دهد: به شخصه درباره تفکیک زباله بسیار حساس بوده و همیشه به آن پایندم چرا که شهرم و محیط زیستم را دوست دارم اما افراد زیادی را می‌شناسم که حتی با وجود سطح بالای تحصیلات و آگاهی، هنوز به این باور نرسیده‌اند که باید برای کمک به حل بحران زباله در شهر باید قدمی برداشت.

وی تصریح می‌کند: به نظرم این اقدام سازمان پسماند حرکتی خوب است که از شعارگویی فاصله گرفته و شهروندان را با روشی متفاوت به عمل ترغیب می‌کند.

موسوی تاکید می‌کند: ادامه این روند و استفاده از روشی متفاوت در فرهنگ سازی می‌تواند نوید بخش روزهایی روشن برای وضعیت زباله در شهر رشت باشد.

هرچند فرهنگ سازی برای هر مقوله و موضوعی کاری زمان بر و پر هزینه است اما لا اقل می‌توان امیدوار بود که نتایج حاصل از آن، مانا و همیشگی بوده و شاید بتوان به روزهایی فکر کرد که شهروندان رشت به واسطه حرکت‌های فرهنگی امروز، سهم بیشتری از مشارکت در ساماندهی به وضعیت زباله در این شهر را طی سال‌های آینده به عهده بگیرند.