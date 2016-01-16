مدیریت داده های دریایی آموزش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناز غیاثی، رئیس مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی با بیان اینکه کارگاه آموزشی«مفاهیم پایه در مدیریت داده­ های دریایی» در بهمن ماه برگزار می شود، اظهار داشت: شرکت کنندگان در این کارگاه علاوه بر شناخت مفاهیم تئوری پایه، با برخی از قابلیت های مقدماتی مرتبط با پردازش و بصری سازی داده های ایستگاهی دریایی به صورت عملی با استفاده از نرم افزار Ocean Data View آشنا می شوند.

وی افزود: «سرفصل های آشنایی با فعالیت ها و وظایف کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی»، «آشنایی با فعالیت ها»،« وظایف و برنامه بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی»، «آشنایی با قابلیت های مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی ایران»، «مفاهیم مدیریت داده»، «داده»، «فرمت داده ها و فراداده های دریایی» از موضوعات این کارگاه آموزشی محسوب می شود.

به گفته وی، همچنین «سیستم های اطلاعاتی»، « ایجاد مجموعه داده منطقه ای از پایگاه های داده بین المللی » و «چگونگی تولید و انتشار محصولات داده ای با اســتفاده از نرم افزار Ocean Data View » اهم موضوعات مورد بحث و بررسی در این کارگاه به شمار می روند.

رئیس مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی محققان و سازمان های دریایی کشور با استانداردهای پذیرفته شده در زمینه مدیریت داده های دریایی توسط مجامع رسمی بین المللی و همچنین کمک به تولید داده، محصولات و خدمات با کیفیت در زمینه داده های دریایی و ایجاد بستری مناسب جهت به اشتراک گذاری دانش و خبرگی میان سازمانها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با حمایت برنامه بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی ( IODE ) در ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار می شود.

برنامه IODE در سال ۱۹۶۱ زیر نظر کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی (IOC) ایجاد شده است. هدف از این برنامه افزایش تحقیقات و اکتشافات دریایی از طریق تسهیل تبادل داده ها و اطلاعات بین اعضا آن است. موفقيت اين برنامه به ميزان مشارکت اعضا و همکاری مؤسسات و دانشمندان مستقلی بستگی دارد که نه تنها بايد در زمينه داده ها و اطلاعات اقيانوسی مطلع باشند بلکه بايد در زمينه توسعه و ارتقای سيستم IODE نيز خبره باشند.

در طول ۵۰ سال گذشته، اعضای IOC شبکه ای با بیش از ۸۰ مرکز ملی داده های اقیانوسی در کشورهای جهان به منظور جمع آوری، کنترل کیفیت و ذخیره سازی میلیون ها مشاهدات اقیانوسی ایجاد کرده اند.

مركز ملی داده های اقيانوسي و دریایی ايران ( INCOD ) کار خود را با حمایت سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و زیر نظر کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی در سال ۱۳۷۴ آغاز کرد. این مرکز یکی از اعضای برنامه IODE و نماینده آن در کشور جمهوری اسلامی ایران است.