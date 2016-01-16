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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

رئیس شورای شهر قزوین:

اراضی هفت سنگان مجوز گردشگری و ساخت مسکن کارگری دارد

اراضی هفت سنگان مجوز گردشگری و ساخت مسکن کارگری دارد

قزوین- رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مجوز ساخت و ساز هفت سنگان بر مبنای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و کمیسیون ماده ۵ استان برای شهرک کارگری و گردشگری صادر شده است.


فرج اله فصیحی رامندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع زمین های هفت سنگان قزوین اظهارداشت: در جلسه ای که در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، استاندار قزوین، شهردار و دیگر مسئولان و متولیان مربوطه با دستور کار هفت سنگان قزوین برگزار شد موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: موضوع زمینه های هفت سنگان در رسانه های کشوری بازتاب زیادی داشته و دستگاههایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای عالی معماری و شهرسازی برای بررسی موضوع مطروحه ورود پیدا کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: در این جلسه از شهرداری سؤال شد که صدور پروانه و آماده سازی بر چه اساسی بوده و آیا کاربری زمینها کشاورزی است که شهردار قزوین صدور پروانه را بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی کشور در تاریخ سوم مهر سال ۶۱ اعلام کرد که در آن مصوبه اجازه شهرک سازی برای کارگران فرنخ و مه نخ داده شده است.

فصیحی رامندی یادآورشد: علاوه بر این، مصوبه کمیسیون ماده ۵ که مجوز شهرک گردشگری در سال ۸۹ صادر شده نیز در حال حاضر موجود است.

وی گفت: موافقان و مخالفان این موضوع در جلسه نظرات خود را مطرح کردند و در پایان مقرر شد شورای عالی شهرسازی در آینده نزدیک نظر خود را به صورت نهایی اعلام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: مجموعه اراضی هفت سنگان ۱۰۰ هکتار است که ۶۰ درصد آن هم اکنون احداث شده و ۴۰ درصد باقی مانده که مساحت مورد اختلاف ۶۰ درصد از ۴۰ درصد باقی مانده است.

 

کد مطلب 3025652

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