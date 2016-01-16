مدیران فستیوال های موسیقی دنیا به ایران می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول برگزاری جشنواره‌ موسیقی فجر تعدادی از مدیران فستیوال‌های معتبر موسیقی و همچنین چهره‌های برجسته‌ موسیقی جهان به ایران می‌آیند تا با مشاهده‌ برنامه‌های حاضر در جشنواره و همچنین اجرای هنرمندانی که در جدول جشنواره امسال حضور ندارند، تعدادی از آنها را برای اجرا در فستیوال‌های مهم دنیا گزینش کنند تا زمینه‌ای برای گسترش تبادلات موسیقایی میان ایران و دیگر کشورها و فستیوال‌ها فراهم شود.

«لارنت آبرت» از کشور سوییس و مدیر «موزه‌‌ قوم‌نگاری ژنو»، «ژوهم والکتبرگ» از کشور هلند و مدیر برنامه‌ جشنواره‌ این کشور، «آنوتنیوس ون در ایکن» از کشور بلژیک و عنوان ناdب رییس بخش بین‌الملل، جاز و موسیقی الکترونیک مرکز هنرهای زیبای موسیقی بوزار، «فوزیه سعید» از اسلام آباد پاکستان و مدیر اجرایی موسسه‌ ملی میراث محلی و سنتی این کشور، «پیر کامیل جولز» و «فرانسیس دگئورگ» از کشور فرانسه، «صوفیانه فکی» از کشور تونس، «ژوزف آیچینگر» از کشور اتریش و مدیر هنری جشنواره‌ «ان او ای» و «آیلا رزا»، مهمانان خارجی سی‌ویکمین جشنواره‌ موسیقی فجر هستند که از بیست و چهارم بهمن ماه تا پایان جشنواره در ایران حضور خواهند داشت.