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۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

بارش باران و مه گرفتگی در جاده‌های کشور

بارش باران و مه گرفتگی در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت : طبق آخرین گزارشات از مرکز کنترل ترافیک در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان‌های خراسان شمالی در اکثر محورها و استان خراسان رضوی محور سرخس-مشهد و مازندران محور سواد کوه بارش باران و در استان گلستان محور رشت-انزلی مه گرفتگی  و کاهش دید گزارش شده است و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت : محورهای شمشک-دیزین، پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 3025687

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