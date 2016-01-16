به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت : طبق آخرین گزارشات از مرکز کنترل ترافیک در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان‌های خراسان شمالی در اکثر محورها و استان خراسان رضوی محور سرخس-مشهد و مازندران محور سواد کوه بارش باران و در استان گلستان محور رشت-انزلی مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت : محورهای شمشک-دیزین، پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است.