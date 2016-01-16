دهمين شماره مجله «عصر انديشه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمين شماره مجله «عصر انديشه» همراه با گفتگوهاي اختصاصي با اردشير زاهدي درباره زندگی اشرف پهلوي، نيكلا ساركوزي، مارين لوپن، جرج ريتزر، مسعود درخشان، حسن سبحانی و با پروندههایی درباره کودتای ایدئولوژیک تکنوکراتها، فاجعه سرمایهداری رانتی و لیبرالیسم دولتی، اشرفالملوک: پادشاه روشنفکران، پادشاه پنهان و... به مديرمسئولي محمدمهدي داني و سردبيري پيام فضلينژاد در ۱۶۶ صفحه منتشر شد.
«عصر اندیشه» در جدیدترین شماره خود پروندهای درباره «تولد سلفیگری لیبرال» را همراه با «پژوهشی درباره ریشههای خشونت در لیبرالیسم و داعشیسم» منتشر کرده و در همین موضوع، سمیه ابراهیم خلیلی و پیر دورتیگیه به گفتگو با مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه و نیکلا سارکوزی رئیسجمهور سابق فرانسه و رهبر حزب جمهوریخواه پرداختهاند. لوپن در مصاحبه با مجله میگوید لیبرالیسم سبب مرگ تدریجی جامعه فرانسه شده است و کشورها باید از اقتصاد آمریکایی حذر کنند.
نیکلا سارکوزی نیز هوادار ترویج لیبرالیسم سرسختانه است و به مواضع لوپن نیز در این مصاحبه پاسخ داده است. دکتر احمد نقیبزاده استاد دانشگاه تهران نیز در این پرونده مشارکت کرده و معتقد است که «بنیادگرایی ریشه در مدرنیته دارد.» جرج گالووی، مروه عثمان و دیوید کامینس از شرکتکنندگان در میزگرد خارجی این بخش هستند.
«اردشير زاهدي» داماد شاه و وزير خارجه عصر پهلوي در مصاحبه اختصاصي با «عصر انديشه» از آخرين وضعيت خاندان آواره پهلوي گفته است و ملاقات هاي خود با اشرف را شرح ميدهد. زاهدي در اين گفتگو ميگويد «ما مردم را نفهميديم. زمان انقلاب وقتي ديدم اشتباه كردم، استعفا دادم و گورم را گم كردم و رفتم.» این پرونده به روايت «سرنوشت روشنفكران قمارخانة اشرف» پرداخته و سعید مستغاثی، قاسم تبریزی، نیلوفر کسری، حمیرا رنجبر عمرانی و سیده مهدیه قرشی روایتها و آثار خود را درباره نقش اشرف در سازمان زنان ایران، محافل حقوق بشری، جریانهای مطبوعاتی و روشنفکری ارائه کردهاند.
«کودتای ایدئولوژیک تکنوکراتها» عنوان دهمین سرمقاله پیام فضلینژاد سردبیر مجله است که در ۳ فصل با عناوین «ائتلاف اعتدالی، روشنفکری تکفیری»، «زندهباد سرمایهداری» و «تکفیر و توتالیتاریسم» تحریر شده است. فضلینژاد توضیح میدهد که چگونه از اعتدال، تکفیر سربرآورد و چرا تکنوکراتهای اخیراً در نشریات وابسته به کارگزاران از «سلفیگری شیعی» و «شیعه داعشی» سخن میگویند تا جایی که اسلامناب و نابگرایی اسلامی را نوعی اندیشه تکفیری تلقی میکنند. او در این سرمقاله سیر تحولات تاریخ روشنفکری ایران تا پائیز ۱۳۹۴ را دستمایه تحقیق قرار داده است.
پرونده ویژه این شماره «عصر اندیشه» به «فاجعه سرمایهداری رانتی» در ایران امروز اختصاص دارد و سرنوشت ۲۵ سال حاکمیت لیبرالیسم دولتی بر ایران را با ۲۵ تحلیلگر داخلی و خارجی به بحث گذاشته است. دکتر ابراهیم رزاقی در آغاز این پرونده از «بازگشت دولت سرمایهداری» در زمان ریاست جمهوری دکتر روحانی مینویسد و گفتگوی ویژه پرونده نیز با دکتر مسعود درخشان انجام شده که میگوید با وضعیت موجود اقتصادی «نگران تجزیه اجتماعیام.» دکتر حسن سبحانی نیز معتقد است که «با ربا نمیتوان معجزه کرد» و وضع به جایی رسیده که «اگر دولت از بازار سیاه مالی حمایت نکند، نظام پولی فرومیپاشد.»
سیدعباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در گفتگو با عصر اندیشه میگوید این شورای تشریفاتی است و ناگفتههایی از آن را روایت کرده است. جورج ریتزر جامعهشناس آمریکایی نیز جدیدترین روایت خود از جهان مکدونالدی و فرآیند مکدونالدیزاسیون در جهان را ارائه میدهد. پرفسور محمد امین، ژولین پلیسیه، کاترین متیو، الکس کالینیکوس، زهرا قزیلی، سیدمجتبی موسوی، ریچارد فریمن، کاترین شاکدام، سیمون لانگلوآ و... در این پرونده مقاله دارند و دکتر حسین راغفر نیز در مطلبی «نظریه مصرف در ایران معاصر» را ارائه کرده و پاسخ میدهد که «چگونه منافع طبقات حاکم سیاسی به مصرفگرایی متعفن دامن زد؟» نسبت سبک زندگی و جامعهشناسی مصرف از موضوعاتی است که این پرونده به آن میپردازد.
یادنامه دهمین شماره عصر اندیشه با عنوان «قیمت قلم؛ چگونه میتوان یک نویسنده را خرید؟» به «احمد اللهیاری خراسانی» عضو هیات موسس کانون نویسندگان دارد که برای اولینبار گفتگویی از وی درباره زندگی و عقایدش منتشر میشود. اللهیاری در این گفتگو درباره «دست پنهان سفارت انگلیس» در عرصه مطبوعات و روشنفکری عصر پهلوی دوم» سخن میگوید و پشت صحنه روابط بسیاری از اعضاء جریان روشنفکری و جریان نفوذ را افشا کرده است. یادنامه «سمیر قنطار: گرانترین زندانی سیاسی جهان» به بهانه ترور این مجاهد حزبالله به قلم دکتر یعقوب توکلی و با یادداشتی از مریم هوشمند از دیگر مطالب مجله است.
شماره دهم مجله «عصر اندیشه» در ۱۶۶ صفحه و با قیمت ۶ هزار تومان به ۳ زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه روانه کیوسکهای مطبوعاتی و مراکز فرهنگی شده است.
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