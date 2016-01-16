رییس ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی معاونت خبر رسانه ملی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی معاون خبر رسانه ملی در حكمی ایرج سبقتی را به سمت رییس ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در حوزه معاونت خبر منصوب كرد.

در این حكم آمده است: «با توجه به ضرورت پیگیری مستمر، برنامه‌ریزی شده و هدفمند تحقق فرهنگ و گفتمان اقتصاد مقاومتی و جایگاه حساس، تاثیرگذار و گفتمان‌ساز رسانه‌ملی در این خصوص به موجب این حكم با حفظ سمت به عنوان «رییس ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی» در حوزه معاونت خبر منصوب می‌شوید.

شایسته است با بكارگیری كلیه ظرفیت‌های محتوایی، پژوهشی، كارشناسی و حرفه‌ای خبر در سطوح مختلف راهبردی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تولید، اجرا و نظارت به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی شود كه علاوه بر تحقق هدف و دورنمای تبدیل مقوله اقتصاد مقاومتی به یك گفتمان ملی، تولیدات متنوع و مختلف خبری و تحلیلی و كارشناسی با تمركز بر تبیین، برجسته‌سازی، الگوسازی، مطالبه و پیگیری موضوعات مرتبط در روندی منسجم و هدف‌گذاری شده انجام شود.»

معاون خبر صداوسیما در این حكم بر همكاری و تعامل جدی همه بخش‌های حوزه معاونت خبر با این ستاد تاكید كرده است.