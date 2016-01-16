۲۵ نفر در پی استعمال مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری، منصور فیروز بخت با اشاره به اینکه ۲۵ نفر در پی استعمال مواد مخدر طی نه ماه اول سال در چهارمحال و بختیاری فوت کردند، اظهار داشت: از این تعداد فوتی یک نفر زن و بقیه مرد هستند.

وی اظهار داشت: طی نه اول سال ۱۳۹۴ آمار اجساد معاینه شده ناشی از سوء مصرف مواد مخدر که در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند تعداد ۲۵ نفر (یک نفر زن و ۲۴ نفر مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین طی نه ماهه اول سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۶ مورد فوتی (همگی مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.