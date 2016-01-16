خیرین از هنرمندان قم حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد قم پژوهی، حجت‌ الاسلام علی بنایی در جلسه هفتگی این بنیاد که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، به نقش و تأثیر شهر قم در آینده جهان اسلام پرداخت و گفت: بنیاد قم پژوهی تنها تاریخ گذشته قم را بررسی نمی‌کند، بلکه این بنیاد مباحث کنونی و آینده این شهر را نیز رصد و بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه باید آینده را شناخت تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد، اظهار کرد: در مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، رشته آینده‌پژوهی را آورده‌ایم و مباحث آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف در آینده دنبال می‌شود؛ در صورتی که این رشته فقط در دانشگاه‌های قم، تهران، قزوین و رشت ارائه می‌شود.

رئیس بنیاد قم پژوهی با این‌که در روایات ائمه اطهار (ع) به نقش قم در آینده اشاره شده است، گفت: در روایات درباره برخی از شهرهایی همانند کربلا و نجف و مکه سخن میان آمده است، اما در بسیاری از روایات به نقش سازنده قم در آینده اسلام اشاره شده است و شهر قم به‌عنوان مرکز ترویج و انتشار علوم در جهان معرفی شده است.

قم از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی مناسبی برخوردار است

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهر قم از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی مناسبی برخوردار است، افزود: آثار فرهنگی و هنری هنرمندان شهر قم در کشور و خارج کشور قابل عرضه و ارائه است.

حجت الاسلام بنایی عنوان کرد: مناسب است که خیرین فرهنگی همچون خیرین مدرسه‌ساز در بخش هنری سرمایه‌گذاری کنند و حمایت‌های لازم را از هنرمندان قمی داشته باشند.

وی با بیان این‌که مناسب است که با همکاری و هم‌افزایی ادارات و نهادها، آثار فرهنگی و هنر شهر قم گسترش داده شود، ابراز کرد: اداره فرهنگ و ارشاد استان قم در انجام فعالیت‌های خویش از افراط و تفریط دوری کند و همچنین در ارائه آثار هنری به حدود شرعی توجه شود و مطمئن باشید که عملکرد قم می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌های کشور باشد.