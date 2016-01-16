نیروهای مسلح چشمان بینای امنیتی و دفاعی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد غفاری عصر شنبه در جمع نمایندگان نیروهای مسلح در استان گلستان، با اشاره به فرا رسیدن سالروز فرار شاه در ۲۶ دی ماه سال ۵۷، گفت: امروز روز بسیار خوب و خوشایند و مبارکی برای ملت ایران است، روزی که شاه معدوم از ایران فرار کرد و همه مردم آماده جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی می شدند.

غفاری تصریح کرد: با توجه به هجمه و شعارهای تبلیغاتی دشمنان امسال باید برنامه های دهه فجر تاثیر گذار، مردمی و نوین باشد، نیروهای مسلح باید در کنار مردم بتوانند ایام دهه فجر را جشن بگیرند و برنامه‌ها باید موازی با شعار و نگاه حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری باشد.

سرپرست قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ افزود: همه ما وظیفه سنگینی در حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب داریم و با توجه به شعار سال ۹۴ با هم بودن، وحدت، همدلی در حرکت ها و وفاداری های همه جانبه در حفظ نظام مقدس لازمه کار ماست.

سرهنگ غفاری درادامه گفت: تکفیری ها و وهابی ها در منطقه به اسم اسلام ضربه به اسلام میزنند و پازل اسلام هراسی را در منطقه ترسیم می کنند، ولی نیروهای مسلح به عنوان بازوان قدرتمند و چشمان بینای امنیتی دفاعی کشور در حال خدمت رسانی هستند و نگذاشته اند کوچکترین خطری کشور را تهدید کند.

غفاری تصریح کرد: با توجه به تجربیات هشت ساله دفاع مقدس قطعا تمام این تحرکات را رصد میکنیم و با توجه به تجهیزات و آموزش های مدرن و پیشرفت های بسیار خوبی که داشته ایم هیچگاه اجازه نخواهیم داد بیگانه ای برای کشور و مردم خط نشان بکشد و طمع دست درازی به کشور داشته باشد.