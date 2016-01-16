هیچ مأموری در انتخابات معذور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز، شنبه در کارگروه ستاد انتخابات استان خوزستان اظهار کرد: برای صیانت از روند کار کمیته‌های زیرمجموعه ستاد، مروری بر فرایند فعالیت‌ها صورت می‌گیرد تا اگر مشکلی وجود داشته باشد مرتفع کنیم.

وی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی افزود: اگر اصل قانون را در اجرای کار قرار دهیم قطعاً منطق نیز بر فرایند کار حاکم شده و میزان اشکالات کمتر می‌شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: از آغاز کار کمیته‌های انتخابات تاکنون خوشبختانه کارها به خوبی پیش رفته است . اگرچه کش‌وقوس‌هایی به دلیل عدم توجیه برخی کارگزاران وجود داشت اما با موفقیت این روند طی شد.

مقتدایی عنوان کرد: در کمیته‌های اجرایی استان، عمدتاً کار نظارت و هماهنگی انجام می‌شود اما کار اصلی و حساس در حوزه‌های شهرستانی صورت می‌گیرد که در این زمینه نیاز است مسئولان شهرستانی دقت لازم را به کار ببرند تا حقی از مردم ضایع نشود.

وی تصریح کرد: اگر در فرایند کار انتخابات دخل و تصرف‌ها و برداشت‌های من‌درآوردی از سوی برخی افراد صورت بگیرد باید سریع جلوی آنها گرفته شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه حفاظت و رعایت از قانون حفاظت از بیت‌المال است، بیان کرد: قانون در انتخابات حرف اول را می‌زند و هیچ‌کس حق دخل و تصرف در رأی مردم ندارد اگر خطایی از سوی کسی در حوزه‌های مختلف سر بزند یعنی حق مردم پایمال شده است.

مقتدایی عنوان کرد: در انتخابات هیچ مأموری، معذور نیست و این کار مسئولیت سنگینی است که به افراد داده می‌شود و استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و هر فرد دیگر در هر جایگاهی باید بر اساس قانون پیش برود.

وی تصریح کرد: هیچ‌کس در ستاد انتخابات حق ندارد در تعیین نمایندگان مجلس دخالتی داشته باشد و آنچه انتخاب و تائید می‌شود همان رأی مردم است. در واقع انتخابات یک رفراندوم است که هیچ‌کس حق دخل و تصرف در آن ندارد و رأی مردم فصل الخطاب انتخابات است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه نباید طراحی مهندسی برای تعیین یک مجلس صورت بگیرد و این حق نه برای دولت است و نه هیئت نظارت و نه هیئت اجرایی ، تصریح کرد: برای اجرای صحیح و قانونمند انتخابات هیچ‌کدام از متصدیان انتخابات نباید ابزاری بشوند برای طراحی‌های خاص و هدفمند.

مقتدایی با تأکید بر اینکه در رأی‌گیری و کاندیداتوری از جوانان بهره‌مند شویم، اظهار کرد: اساس موفقیت حکومت نوآوری است و این نوآوری فقط با جوان‌گرایی محقق می‌شود بنابراین ما باید فکر جوان را به کار بگیریم در غیر این صورت در کوتاه‌مدت دچار مشکلات جبران‌ناپذیر می‌شویم.

وی خطاب به فرمانداران گفت: توجه داشته باشید از حقوق مردم در انتخابات دفاع کنید. اگر مشکلی در حوزه شما به وجود بیاید به‌طور میدانی در محل حاضر شوید و سریع نسبت به حل آن اقدام کنید.

استاندار خوزستان در پایان افزود: ان شاء الله انتخاباتی داشته باشیم که پشتوانه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی و پشتیبانی از خون شهدا باشد.