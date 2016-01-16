واگذاری ساختمان به باشگاه پرسپولیس اشتباه بود/ طاهری متوجه نیست

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری جلسه مجمع فدراسیون فوتبال و به تعویق افتادن انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال پرداخت و تاکید کرد که در صورت برگزاری انتخابات در اسفندماه، علی کفاشیان بدون رقیب میماند. عابدینی همچنین درباره ناراحتی علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس از مخالفت اعضای مجمع با واگذاری ساختمان پرسپولیس به این باشگاه، گفت: واگذاری ساختمان به این شکل به پرسپولیس اشتباه بود و وقتی آقای طاهری متوجه این اشتباه نیست، چرا ما باید با این طرح موافقت میکردیم.
مشروح گفتگوی عابدینی با خبرنگار مهر در زیر میآید:
* چالشی بین فدراسیون و وزارت ورزش ندیدم
من در مجمع فدراسیون فوتبال هیچ چالشی بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش ندیدم. ما قبل از مجمع صحبتهایی کرده بودیم و جلساتی داشتیم که انتخابات فدراسیون را به سال بعد موکول کنیم. در نهایت در مجمع هم همین تصمیم گرفته بشد. باید اعضای مجمع حرفهایشان را بزنند و بعد از بررسی تمام برنامهها و اصلاحات، تصمیم گیری شود.
* اصلاح بخشهایی از اساسنامه به ضرر فوتبال است
همه میگفتند فدرسایون میخواهد اساسنامه را به نفع خود در مقابل وزارتخانه اصلاح کند. اصلاح اساسنامه به نفع یا ضرر کسی نبود. اگر هم اینطور بود، نفع و ضررش برای کل فوتبال بود نه وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال. ما هم معتقدیم اگر بخشهایی از اساسنامه تغییر میکرد به ضرر فوتبال بود مثل جمع کردن سازمان لیگ و سپردن برگزاری مسابقات به شرکتها یا ارگانهای دیگر. این واقعا به ضرر فوتبال بود چون سازمان لیگ سالیان سال است که مسابقات را برگزار میکند.
* مجمع برنده و بازنده نداشت
در نهایت معتقدم به تعویق افتادن انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و برگزاری آن در سال آینده برنده و بازنده نداشت. مجمع به خوبی همه چیز را تجزیه و تحلیل کرد و نشان داد که اقتدار لازم را دارد. حالا اینکه بعضی از دوستان یکسری از مسائل درباره استقلال و پرسپولیس و یا موارد دیگر را متوجه نشدند، مشکل ما نیست.
* چرا سرخابیها در مزایده صاحب ساختمان بودند؟
در مجمع تعجب کردم که چرا موقع خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس، ساختمان این دو باشگاه جزو اموال آن حساب شده بود ولی در مجمع ثابت شد که آنها مالک نیستند. اگر با واگذاری ساختمان باشگاه در مجمع به استقلال و پرسپولیس مخالفت کردم میخواستم این موضوع جا بیافتد که اگر بحثی هست باید مراحل قانونی آن طی شود.
* طاهری متوجه نیست
اینکه آقای طاهری (سرپرست باشگاه پرسپولیس) از مخالفت اعضای مجمع برای واگذاری ساختمان استقلال و پرسپولیس به این دو باشگاه ناراحت بوده به این خاطر است که ایشان متوجه نمیشود. ما که متوجه هستیم چرا باید این کار را بکنیم؟ اگر ما در مجمع تصویب میکردیم که ساختمان پرسپولیس برای این باشگاه است، آن موقع طلبکارها این ساختمان را مصادره میکردند. آقایان متوجه نیستند. الان ساختمان برای پرسپولیس است ولی سندش به نام فدراسیون فوتبال. به همین خاطر طلبکارها که تعدادشان کم هم نیست، کاری نمیتوانند انجام بدهند.
* تعویق انتخابات به نفع همه شد چون کفاشیان بی رقیب بود
اینکه کفاشیان بعد از پایان مجمع ناراحت باشد، طبیعی است. نمیخواهم بگویم خوب یا بد ولی کفاشیان در این شرایط یک نفر بود و اگر انتخابات اسفندماه برگزار میشد، او بدون رقیب بود و کسی به گرد پایش نمیرسید! حالا همه سه، چهار ماه فرصت دارند تا اگر قرار است کار انتخاباتی انجام بدهند، بدون مشکل این کار را بکنند. این به نفع همه شد.
* درباره پرسپولیس هیچ حرفی ندارم
من دیگر درباره پرسپولیس نه حرفی دارم و نه بحثی. دیگر نه برای این تیم تلاش میکنم و نه در موردش حرفی میزنم. من فقط یک طرفدار هستم و سکوت میکنم.
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