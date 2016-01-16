اعلام آمادگی دو شرکت اروپایی برای هوشمندسازی مخازن نفتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرامتی، رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدان پژوهشگاه صنعت نفت، از مذاکره با دو شرکت بین المللی در حوزه هوشمندسازی مخازن نفتی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی انرژی كیش خبر داد و گفت: با دو شرکت سوئیسی و نروژی مذاکره انجام داده ایم که یکی از آن‌ها یک شرکت سوئیسی- آلمانی است و در ساخت تجهیزات هوشمند شیرهای کنترل درون چاهی (ICV) دارای تجربه چشمگیری است.

وی با بیان اینکه این شرکت تاکنون طراحی های متعددی را برای هوشمندسازی چاههای نفتی میادین با موفقیت انجام داده و هم اکنون آمادگی خود را برای همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرده است، در مورد شرکت دوم نیز گفت: این شرکت نروژی دارای تجربه بسیار بالایی در زمینه های حفاری های افقی و چندشاخه‌ای در مخازن نفتی است.

کرامتی با تاکید براینکه تقویت و ارتقاء سطح همكاری با شركت‌های طراز اول بین المللی از اصول انجام توسعه یكپارچه و فناورانه مخازن نفتی كشور است ادامه داد: با توجه به ماموریت پژوهشگاه صنعت نفت در میدان فوق عظیم اهواز و میدان مشترک یادآوران، شبكه بین‌المللی شركای پژوهشگاه صنعت نفت، براساس نیازها و اولویت‌های تعریف شده، تعیین می‌شوند كه در همین راستا با اعلام آمادگی دو شركت اروپایی با آن‌ها وارد مذاكره شده ایم.

رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدان پژوهشگاه صنعت نفت گفت: شرکت نروژی توانسته است طولانی ترین چاه افقی جهان را به طول ۹ مایل (۹/۶ km) حفاری و تکمیل کند. از این رو مذاکراتی با این شرکت برای مشارکت در طراحی و اجرای حفاریهای افقی در لایه های کم تراوا و با ضخامت کم انجام شده و قرار است برای ادامه مذاکرات از دو شرکت دعوت كنیم.