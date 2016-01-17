۴۰درصد معتادان زن متجاهر تهرانی هستند/انتخاب معتادان واجدشرایط

احمد دلبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مراکز بهاران افزود: این مراکز از سوی شهرداری برای نگهداری و ارائه خدمات به معتادان متجاهر راه اندازی شده است.

وی گفت: معتادان متجاهر اعم از زن و مرد پس از نگهداری در مراکزی که پس از جمع آوری به آنجا منتقل شده اند و گذراندن دوره های سم زدایی، با تمایل خود برای حرفه آموزی و توانمندسازی به مراکز بهاران منتقل می شوند که البته این موضوع شامل حال افرادی می شود که نزد خانواده های خود نروند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه در مراکز بهزیستی ۳ ماه طول مدت نگهداری معتادان متجاهر است، اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان این کار، به کمپهای مختلف می روند و معتادان را برای این مراکز انتخاب می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۴ مرکز بهاران در مناطق مختلف تهران راه اندازی خواهد شد، گفت: تعدادی از این مراکز آماده بهره برداری است.

دلبری گفت: در حال حاضر ۱۸۶ کمپ ترک اعتیاد و ۱۰۹ مرکز اقامتی میان مدت در تهران برای نگهداری معتادان فعالیت می کنند که این کمپها امکان نگهداری ۳ هزار معتاد را دارند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ معتاد زن متجاهر در حال حاضر در کمپ شفق نگهداری می شوند، افزود: ۶۰ درصد این زنان از استانهای دیگر به تهران آمده اند و ۴۰ درصد آنها ساکن پایتخت بودند.

به گفته وی ، از میان معتادان متجاهر جمع آوری شده دو هزار و ۷۴۰ معتاد متجاهر نیز در مراکز میان مدت اقامتی و مابقی در مراکز شهرداری نگهداری می شوند.