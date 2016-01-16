به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر حیدری ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیل رفع مشکلات واحدهای تولیدی لرستان با اشاره به ذخایر معادن قیر استان لرستان اظهار داشت: لرستان یکی از سه استان مطرح کشور در رابطه با داشتن ذخایر معدن قیر است.

وی با بیان اینکه این معادن قیر طبیعی در استانهای لرستان، ایلام و کرمانشاه قرار دارند عنوان کرد: قیر طبیعی که در استان لرستان تولید می شود با کیفیت ترین قیر در سطح کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان زمین شناسی لرستان با اشاره به خاکستر پایین و کربن بالای قیر طبیعی تولیدی در استان لرستان بیان داشت: این امر موجب می شود که بتوان از قیر طبیعی لرستان در طیف وسیعی از صنایع نظامی، آلیاژ سازی و ... استفاده کرد.

حیدری با اشاره به شناسایی ذخایر قیر طبیعی در استان لرستان گفت: در این راستا چهار مرحله در زمینه اکتشاف این معادن قیر در استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به ورود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه معادن قیر لرستان گفت: در این راستا اطلاعات لازم در این زمینه در اختیار این سرمایه گذاران قرار گرفته شده است.

رئیس سازمان زمین شناسی لرستان با اشاره به انعقاد قرار داد با برخی از سرمایه گذاران در این حوزه تصریح کرد: در مجموع پتانسیلهای موجود در حوزه معادن قیر طبیعی لرستان برای سرمایه گذاران جذاب بوده و آنها آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این حوزه اعلام کرده اند.