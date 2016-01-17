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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

مذاکرات نفتی ایران با سوئیس و نروژ آغاز شد

مذاکرات نفتی ایران با سوئیس و نروژ آغاز شد

یک مقام مسئول اعلام کرد: دور جدید مذاکرات با دو شرکت نفتی نروژی و سوئیسی-آلمانی به منظور انتقال دانش نوین حفاری و هوشمندسازی شیرهای کنترل درون چاهی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرامتی با اشاره به برنامه‌های کلان صنعت نفت به منظور توسعه يكپارچه و فنآورانه مخازن نفت كشور در دوران پساتحریم، گفت: بر این اساس مذاکره با دو شرکت بین‌المللی در حوزه هوشمندسازی مخازن نفتی آغاز شده است.

رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدان پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه مذاکراتی با دو شرکت سوئیسی و نروژی آغاز شده است، تصریح کرد: یکی از این شرکت‌ها، یک شرکت سوئیسی- آلمانی است که در ساخت تجهیزات هوشمند شیرهای کنترل درون چاهی (ICV) دارای تجربه بین‌المللی و جهانی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این شرکت سوئیسی- آلمانی تاکنون طراحی‌های متعددی را برای هوشمندسازی چاه‌های نفتی میادین هیدروکربوری با موفقیت انجام داده است، اظهار داشت: این شرکت اروپایی، آمادگی خود را برای همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرده است.

کرامتی همچنین در خصوص مذاکرات نفتی انجام شده با یک شرکت نروژی، بیان کرد: این شرکت نروژی دارای تجربه بسیار بالایی در زمینه حفاری‌های افقی و چندشاخه‌ای در مخازن نفتی است.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت نروژی با همکاری یکی دیگر از شرکت‌های نروژی توانسته است طولاني‌ترین چاه افقی جهان را به طول ۹ مایل (۹/۶ کیلومتر) حفاری و تکمیل کند، یادآور شد: مذاکراتی با این شرکت برای مشارکت در طراحی و اجرای حفاری‌های افقی در لایه‌های کم تراوا و با ضخامت کم انجام شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: به زودی برای انجام گفتگوهای بیشتر از نمایندگان این دو شرکت اروپایی دعوت به عمل خواهد آمد.

وی با یادآوری اینکه تقويت و ارتقای سطح همكاري با شركت‌هاي درجه اول بين‌المللي از اصول انجام توسعه يكپارچه و فنآورانه مخازن نفتي كشور است، خاطرنشان کرد: با توجه به ماموريت پژوهشگاه صنعت نفت در ميدان نفتی اهواز و ميدان مشترك يادآوران، شبكه بين‌المللي شركاي پژوهشگاه براساس نيازها و اولويت‌هاي تعريف شده، تعيين مي‌شوند كه با اعلام آمادگي دو شركت اروپايي با آنها وارد مذاكره شدیم.

کد مطلب 3026199

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