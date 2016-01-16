به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ حسین الراضی از علمای عربستانی در انتقاد از آل سعود، از اسامی کسانی که شیخ شهید نمر باقر النمر آن را به قتل رسانده و مساجد و اماکن و ادارات دولتی که از سوی النمر ویران شده یا راه هایی که شیخ شهید آنها را بسته باشد یا مردم را ترسانده باشد تا به خاطر این اقدامات مستحق اعدام باشد سئوال کرد.

وی در خطبه های نماز جمعه روز گذشته در مسجد المغیسل در الاحساء در شرق عربستان این سئوال را مطرح کرد که آیا مقامات سعودی شیخ النمر را به این خاطر اعدام کرده است که آنها را ناسزا گفته و به شخصیت آنها خدشه وارد کرده است یا اینکه وی از رفتار آنها با بیت المال بدون حساب و کتاب یا روابط خارجی و داخلی و تبعیض طایفه ای و مذهبی سخن گفته است؟یا اینکه وی(شیخ النمر) خواستار حق و حقوق خود و طایفه اش و مردم شده و خواستار برخورد عادلانه و منصفانه شده یا وی خواستار تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به برخی امور شده است؟

شیخ حسین الراضی ضمن ابراز انزجار از اعدام شهید شیخ النمر همراه با تروریستهایی که در قتل و کشتار مردم دخالت داشته اند، شیخ النمر را شهید آزادگی و کرامت توصیف کرد و به آل النمر و قطیف جریحه دار شده تسلیت گفت.

حسین الراضی به رفتار پیامبر گرامی اسلام(ص) با کسانی که به وی اعتراض کردند و گفتند ای محمد عادل باش و ای رسول الله تقوای الهی پیشه کن اشاره کرد و خطاب به آل سعود گفت: پیامبر(ص) علیه آنها موضعی اتخاذ نکرد و بر آنها شمشیر نکشید بلکه مانع کسانی که قصد تعرض به این افراد را داشتند، شد.

وی خطاب به آل سعود بیان کرد که آیا آنها(رژیم سعودی) بالاتر و عزیزتر و باعظمت تر از خاتم انبیاء و سرور همه مردم یعنی حضرت محمد(ص) نزد پروردگار هستند؟

شیخ حسین الراضی خطاب به رفتار آل سعود در منع تظاهرات و مجازات تظاهرات کنندگان و سیاست خفقان آل سعود اشاره کرد و گفت: هر که مخالف رای آنها حرکت کند زندان و اعدام در انتظار وی است. اگر نظر ما نادرست است خلاف آن ثابت شود.