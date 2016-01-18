حسین چراغی کارگردان نمایش «نوازنده ای که ماه را می نواخت» که این روزها در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری روی صحنه است درباره شیوه اجرایی و تکنیک مورد استفاده در این نمایش به خبرنگار مهر گفت: تکنیک های به کار برده شده در این نمایش شیوه کاغذی و سایه است و نمایش ما بر عروسک های کاغذی، استفاده از بازیگران زنده و نمایش های سایه استوار است.

وی ادامه داد: این نمایش قصه نوازنده فقیری را روایت می‌کند که عاشق رود کوچک شهر است. نوازنده هر شب برای رود کوچکش ساز می‌زند تا اینکه در یکی از این شب‌ها او با پادشاه دریا روبرو شده و این سرآغاز تغییر در زندگی او است. این نمایش براساس افسانه معروف روسی با عنوان «سادکو» توسط مجید بوربور نوشته شده است. این اثر نمایشی پر از تصویر است و در تمام لحظات نمایش ما یک گستره بزرگ کاغذی آبی رنگ داریم که مهمترین عنصر نمایش است و از تن پوش بازیگران گرفته تا دریا و ... را شامل می شود.

چراغی یادآور شد: این نمایش بسیار خیال انگیز است و موسیقی نقش تعیین کننده ای در آن دارد. موسیقی در این نمایش به شکلی دراماتیک پیش‌برنده داستان است و جزئی از درام به حساب می آید. البته در این اجرا موسیقی کلامی به جز در انتهای نمایش شنیده نمی شود اما کار جزو آثار موزیکال به حساب می آید.

این کارگردان تئاتر درباره گروه سنی که می توانند به دیدن این نمایش بنشینند، توضیح داد: این نمایش مناسب کودکان ۷ سال به بالا است اما ما در طول این چند شبی که از اجرا می گذرد مخاطبان زیر هفت سال هم داشته ایم که ممکن است درک درستی از داستان نداشته باشند اما با فضای پر از تصویر و رنگ نمایش ارتباط برقرار می کنند و بدون کوچکترین بی قراری تا انتها به دیدن اثر می نشینند.

وی درباره ارتباطی که بجه ها با داستان فانتزی و سوررئال نمایش برقرار می کنند، گفت: همانطور که در گذشته پدربزرگ ها و مادربزرگ ها داستان های قدیمی و پررمز و راز را برای ما ساده و شنیدنی روایت می کردند در این نمایش نیز این ساده گویی وجود دارد و تمام لحظات به ساده ترین شکل ممکن و بدون پررنگ کردن مانیفست هایی که در دل اثر نهفته است به تصویر کشیده می شود.

چراغی در پایان صحبت هایش یادآور شد: در اجرای این نماش ما ریسک بزرگی را پذیرفتیم چون هدفمان این بود که بگوییم بچه های ما بسیار باهوش و فهیم هستند. در این نمایش می خواستیم بگوییم که می شود با بچه ها گفتگو کرد و آنها را به فکر تامل واداشت. این نمایش از تولیدات مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تهیه کنندکی محمد رضا کریمی صارمی است. کریمی از مدیران باسابقه کانون پرورشی است و سال ها در حوزه سینمایی کانون خدمت کرده است و در حال حاضر ضمن مدیریت مرکز تئاتر کانون، دبیر جشنواره بین المللی پویانمایی تهران است.

نمایش عروسکی «نوازنده ای که ماه را می نواخت» به نویسندگی مجید بوربور و کارگردانی حسین چراغی تا ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۹ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن گلستان روی صحنه می رود.

وفاداری به عشق، وفای به عهد و ... از جمله مفاهیمی است که در این نمایش به آن پرداخته می‌شود. مجید بوربور و بهناز مهدی‌خواه به عنوان بازیگر و بازی دهنده در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده و مشاور کارگردان: مجید بوربور، مجمدرضا کریمی صارمی تهیه کننده، رعنا قادری راوی، رعنا عتیقی مقدم، فاطمه عباسی دستیار كارگردان، سپیده طاهری مدیر صحنه، امیر پورخلجی آهنگساز، هدیه مؤدبیان همخوان، مریم معینی طراح لباس، بهناز مهدی خواه دوخت لباس، محمدرضا شاملو فرد طراح نور، امیر علی عتیقی مقدم عكاس، پریسا تشكری طراح پوستر و بروشور، حسین چراغی و مجید بوربور طراح صحنه، الهام زنبوری، مائده جابری راد و سمیرا خوشبین ساخت دكور، زهرا رودكی طراح عروسک، فاطمه عباسی، سمیه صادق پور، زهرا رودكی، الهام زنبوری، هاله مؤدبیان ساخت عروسک و میترا محمد اسماعیلی به عنوان مشاور تبلیغات با این گروه همکاری می کنند.

مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان بلوار کشاورز،خیابان حجاب، پارک لاله واقع شده است.