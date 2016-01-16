به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد نجاتی ظهر شنبه در نشست کمیته ارتقای کیفیت شیر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وجود دستگاه شیرسرد‌کن در دامداری‌ها ضروری است، اظهار داشت: وجود دستگاه شیرسرد‌کن برای افزایش کیفیت شیر در دامداری‌ها چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر کشور در تولید شیر است که باید زمینه تولید شیر با کیفیت تر در این استان فراهم شود.

مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید تلاش شود که کسانی که در تولید شیر و حمل و نقل شیر فعالیت می کنند نکات بهداشتی را رعایت کنند.

وی عنوان کرد: کاهش بار میکروبی شیر یکی از اهداف اصلی است که نیازمند توجه به نکاتی بهداشتی در زمینه تولید، حمل و نقل و تولید فرآورده های دامی است.

بهره گیری از تکنولوژی و حذف روش های سنتی نقش مهمی در ارتقا کیفیت تولید شیر دارد

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه اظهار داشت: حفظ کیفیت شیر خام زمینه ساز حفظ سلامتی افراد جامعه است.

ملک محمد قربان پور ادامه داد: حفظ کیفیت و بهداشت در تولید شیر خام موجب می شود تمام فرآورد های دامی دیگر نیز با کیفیت بالاتر تولید شود.

وی عنوان کرد: برای افزایش کیفیت شیر در استان، آموزش نقش مهمی می تواند ایفا کند و باید به فعالان حوزه دامداری آموزش های رعایت نکات بهداشتی داده شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید تلاش شود آموزش های نکات بهداشتی در دامداری ها مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: بهره گیری از تکنولوژی و حذف روش های سنتی نقش مهمی در ارتقا کیفیت تولید شیر دارد.