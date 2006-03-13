به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هادي معرفت در نخستين نشست علمي - پژوهشي زيبايي شناسي قرآن ، زيبايي شناسي هنرها" زيبايي قرآن را در تناسب آن دانست و گفت: قرآن، متني موزون و متناسب است، همه اجزاي آن با يكديگر همخواني داشته و يكديگر را تكميل مي كنند و اين همان چيزي است كه اعراب علاقه مند به شعر و زيبايي را جذب اين كتاب آسماني كرده است.

حجت الاسلام حسن ممدوحي ، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز با اشاره به انسجام قصه هاي قرآن اظهار داشت: ايمان از خصوصيات هنر است و مهمترين ابزار ايمان ، ذوقي است كه درون انسان نهاده شده و با آن زندگي مي كند، منشاء هنر نيز همين ذوق است.

وي اين ذوق به هنررا واقعيتي بهشتي بر شمرد و افزود: اين ذوق، هر بار به صورتي نو متجلي مي شود و اصولا هنر جاذبه اي مؤثر است كه باعث انتقال مقصود بدون تفصيل رابط مي شود.

دكتر فاطمه طباطبايي ، عضو هيئت علمي پژوهشگاه امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي نيز با اشاره به ديدگاه زيباشناسي قرآن و آموزه هاي تربيت آن در انديشه امام خميني (ره) گفت: امام ، وجه مميزه انسان با ساير جانداران را زيبا شناسي مي دانست و معتقد بود حجاب هايي كه انسان را در بند خود گرفتار كرده مانع درك زيبايي مي شود و بايد به هر طريق ممكن زدوده شده و از بين بروند.

وي در ادامه گفت: قرآن در نظر امام خميني (ره) كتاب انسان سازي است و اين تعريف بر وجه تربيتي اين كتاب مقدس اشاره و تاكيد دارد.

نخستين نشست " زيبايي شناسي قرآن ، زيبا شناسي هنرها" يكشنبه 21 اسفند ماه به همت مركز مطالعات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در حوزه عمليه قم برگزار شد.