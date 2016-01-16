رئیس محیط زیست کشور در جشنواره شعر انسان و طبیعت حضور ندارد

حمزه ولوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره شعر انسان و طبیعت مقارن ۲۹ دی ماه در شیراز برگزار می شود و برای این مراسم از خانم دکتر ابتکار نیز دعوت به عمل آمد.

وی افزود: خانم دکتر ابتکار ضمن تقدیر از برگزاری چنین برنامه ای، به دلیل مشغله کاری فرصت حضور در جشنواره را نخواهند داشت اما برنامه ما کماکان به قوت خود باقیست و جشنواره شعر انسان و طبیعت با حضور مدیر آموزش سازمان و احتمالا یکی از معاونان سازمان برگزار می شود.

مدیر کل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه تمام برنامه ریزی‌ها برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره صورت گرفته، بیان کرد: داوری ها صورت گرفته و برای جشنواره مذکور ۱۲ شاعر منتخب در چهار گروه شعر کلاسیک، نیمایی، سپید و کودک انتخاب شدند ضمن اینکه چهار شاعر ملی نیز خارج از جشنواره نیز خواهیم داشت.

وی بیان کرد: منتخبان جشنواره از اغلب استانهای کشور ماند یزد، گیلام، خراسان، گلستان و استان فارس هستند که اشعار خود را در جشنواره قرائت خواهند کرد.